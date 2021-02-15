2024總統大選，副總統賴清德、桃園市長鄭文燦、台北市長柯文哲、新北市長侯友宜及前新北市長朱立倫，都被點名。星相學會副理事長小孟老師表示，柯文哲運勢最好，但是賴清德、侯友宜、鄭文燦這3人最有機會。

小孟老師在政論節目《辣新聞》中分析表示，賴清德是天秤，屬豬，要特別注意今年下半年會受到水逆的影響，所以他會有競爭者，競爭者有機會，可能是鄭文燦。會慢慢開始形成一個鬥争的趨勢，或者是他們本來沒想要鬥的，旁邊的人在喊，有點故意的，可能是國民黨的人，藍營會製造讓這兩個豬羊變色。

小孟老師接著表示，鄭文燦是巨蟹座，巨蟹座在今年下半年的運勢會稍微比較辛苦，因為他好不容易處理掉一件事情，一件事又來，雜事此較多，但是他可以打倒小人。鄭文燦屬羊，今年偏沖，所以桃園一定會很亂，他一定會很辛苦，但是他2023年的運勢，木星在事業宮，木星就是吉星，所以他如果要在2023出來，被提名的機率蠻高的。

小孟老師指出，侯友宜是雙子座，他是旺雞，旺屬雞的，雙子座下半年又遇到水逆，但是侯友宜明年走大運，所以他要選新北市長無人能擋。但2023年就要轉弱運，而他2024年命盤上有一個幸運點，假設鄭文燦或賴清德出來選、獅子座的柯文哲也出來選，若侯友宜出戰2024，侯會選上。

小孟老師認為，朱立倫是雙子牛，今年犯太歲，下半年五顆行星都逆行，加上命盤他的運勢過了，已經沒有辦法在國民黨藍營再有很大的趨勢。

柯文哲則是獅子豬，下半年天王星獅子座的人，落入到他的事業宮，天王星逆行是不好的行星，所以失言連連。再來就是他的人際宮也水逆，他心裡應也在想為什麼要搞一個民眾黨。成立民眾黨之後，他的氣勢會越來越下滑，甚至瓦解。2024年木星會落入到他的事業宮，所以2024柯文哲要出來選總統，以星座來看，比起侯友宜等人，他全部運勢最好，但是星座不見得是完全準的。所以若是整個有總統相、總統運，那賴清德、侯友宜、鄭文燦這3人最有機會。

(中時新聞網)