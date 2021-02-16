不少演藝圈的男神、女神應該是粉絲心目中理想的結婚對象，但對同行的他們來說可能就不是如此，許多明星情侶都傳出疑似因為家長反對，最後只好分手。氣質女神劉亦菲是每年網友選出最想娶的「國民老婆」之一，多年前卻爆出跟郎朗的烏龍緋聞，還傳被男方家長打槍，被劉亦菲一句話當面否認傳言。

1. 撒貝寧、章子怡

大陸影后章子怡過去和央視帥氣主持人撒貝寧有過一段情，但兩人最後不了了之，章子怡後來2015年嫁給歌手汪峰，撒貝寧隔年也跟外籍擁有一頭金髮的李白結婚。傳聞當年章子怡身家、名聲都在撒貝寧之上，讓章子怡母親出面反對女兒跟撒貝寧交往，但撒貝寧後來受訪澄清是兩人三觀不一致，無論是生活理念和個性都很難磨合，最後才選擇分開。

撒貝寧、章子怡。（圖／翻攝自撒貝寧、章子怡微博）

王力宏、舒淇。（圖／中時資料照片）

2. 王力宏、舒淇

金曲歌王王力宏當年拍攝MV〈第一個清晨〉跟影后舒淇傳出假戲真做，還傳出兩人被目擊到東京挑鑽戒，但王力宏最後情歸哥倫比亞大學碩士生李靚蕾，舒淇則和情牽多年的馮德倫結婚。當時媒體報導，出身於高學歷世家的王力宏，因舒淇學歷不夠高，被王爸、王媽反對，王力宏弟弟曾分享一段外婆說話的影片，許願說：「希望孫子要找漂亮又有學問的媳婦。」

胡歌曾發文疑暗示情變原因。（圖／翻攝自胡歌微博）

3. 胡歌、薛佳凝

大陸男神胡歌2006年出嚴重車禍，戀情也隨之曝光，對象是大他3歲、曾在《澀女郎》中飾演「哈妹」的薛佳凝，但2009年兩人默認分手，未談主因，隔年胡歌疑似喝醉在微博寫下：「不是累趴下，就是喝趴下，我不會愛了嗎？我到底在幹嘛？如果明天去領證你們會祝福我嗎？眼淚狂飆的夜晚，我為什麼會做藝人？媽媽你開心嗎？我盡力了」，引來網友狂猜當時和​​​​薛佳凝分手或許跟胡歌母親有關，但當事人未證實。

郎朗和妻子吉娜愛麗絲。（圖／達志影像）

4. 郎朗、劉亦菲

氣質女神劉亦菲2015年認戀韓國男星宋承憲，但兩人敵不過繁忙行程跟遠距離考驗，2018年宣告分手，而這也是劉亦菲第一次認戀。過去網上謠傳，2009年時劉亦菲曾對鋼琴家郎朗主動示好，卻被郎朗父親回絕，稱：「只有皇室的公主才配得上我兒子」，劉亦菲後來被問此事，直說私下不認識郎朗，又說所謂的理想男友，「彈鋼琴和彈棉花的，對我都沒有太大影響」，澄清從未對郎朗有意思，一切都是子虛烏有。

劉亦菲回應示好郎朗傳聞。（圖／取自新浪娛樂）

(中時新聞網)