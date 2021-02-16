許多藝人在五光十色的演藝圈中，享受名利雙收滋味，又有無數粉絲追隨，可以說是風光無限，令人稱羨不已，未料有些人卻在演藝事業處顛峰之際，看破紅塵選擇落髮為僧，背後原因眾說紛紜。

一、費貞綾：

70歲恆述法師，為張菲與費玉清親姐姐，17歲參加歌唱比賽出道，性感火辣的裝扮在當時保守年代相當搶眼，被外界譽為「東方維納斯」，不過卻在演藝事業如日中天之際，突然皈依佛門，當時瘋傳「性生活無法滿足」才出家，對此她澄清是有命理師鐵口直斷她不可能出家，認為命運該由自己掌握，才會刻意選擇出家，不過去年3月驚爆負債3千萬，讓她與張菲和費玉清關係降至冰點，而她也藉機宣布全面復出，除了「螢幕還俗」之外，內容將毫無設限，誓言要當個「瘋狂尼姑」。

二、黃義達：

黃義達被憂鬱症纏身，選擇拋下名利到清邁剃度當和尚。（圖／中時資料照）

新加坡創作歌手黃義達，以《顯微鏡下的愛情》、《那女孩對我說》走紅，曾入圍金曲獎最佳國語演唱新人獎，星路備受外界看好，不過歷經事業、感情不順遂等低潮，被憂鬱症纏身2年多，黃義達選擇拋下名利，到泰國清邁剃度當和尚，但礙於簽證關係，只短暫出家14天，重返紅塵後幾乎未出現螢光幕前，沒想到今年元旦，突然發文祝賀：「2021快樂」，讓粉絲敲碗希望能再次重返歌壇。

三、桑妮：

桑妮不忍年邁雙親經濟困頓，決定重返紅塵拍戲。（圖／中時資料照）

女星桑妮擁有清純臉蛋及典雅氣質，讓她出道就有「小林青霞」封號，演出的《笑傲江湖》、《絕代雙驕》等劇皆創下超高收視率，演藝事業也攀向巔峰，不過對於演藝圈惡性競爭難以忍受的她，看破紅塵後在中台禪寺剃度出家，法名「見悠」，原本只想潛心修佛的她，不忍年邁雙親經濟困頓，決定重返紅塵拍戲，扛下照顧父母的重責大任。

四、劉藍溪：

劉藍溪鑽研佛法尋獲人生價值後，31歲時正式出家。（圖／中時資料照）

劉藍溪和同學參觀歌唱比賽，清新脫俗外貌被相中後出道，橫跨主持、歌唱、戲劇多方位發展，雖然多次在瓊瑤小說改編電影中演出，但幾乎都是「第二女主角」的戲份，好不容易在電影《亮不亮沒關係》擔綱女主角，票房卻慘遭滑鐵盧，星途嚴重受挫，婚後在先生鼓勵下鑽研佛法，從中尋獲人生新價值，丈夫返臺灣行醫後，她毅然留在美國法雲寺學佛，並於31歲時正式出家，法號「道融」，對於外界好奇是否遭受打擊才出家？她強調是與佛結了不解之緣。

(中時新聞網)