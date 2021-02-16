回憶殺》出道當藝人，廣義上來說分為兩種，靠著過人的表演才能成為閃耀的明星，或有著得天獨厚的亮麗外型讓人欣羨，也是一條路，後者裡頭，最常見也最讓人印象深刻的，就是挑戰尺度極限的性感豔星，擁有魅惑外型的寫真女星于婕，如今雖已淡出螢光幕，但仍讓台灣民眾印象深刻，事實上她已找到人生真正的興趣，「轉職」的經歷非常驚奇。

1999年以《PLAYBOY》經典女郎身分出道的于婕，因拍攝上空寫真集而大開知名度，2001年更成為《PLAYBOY》付費電子報的創刊號封面女郎，于婕還曾被戴立忍相中，出演電影《台北朝九晚五》，加上在節目上說話不忌諱尺度，經常登上媒體版面，曾是演藝圈寵兒，但她在圈內發展堪稱大起大落，後期頻傳情傷、爆肥、整形等負面消息，因此消失在螢光幕前數年。

于婕消失多年後，再現身已考取道士證照，專職當廟婆。(中時資料照片)

沒想到于婕再現身時，已經40歲，雖已恢復苗條外型，但卻早已不是當年的性感女神，她竟投身宗教，開心表示考取了道士證照，在乾媽的宮廟裡擔任廟婆，雖仍偶爾上通告，但私下吃穿用都相當簡樸，順利在幾年內還清百萬債務，更驚人的是，她竟在普渡法會上，宣布感情開花結果，跟小2歲圈外人男友閃婚。

于婕透露男友小她2歲，從事室內設計，本來就是他服務宮廟裡的信徒，兩人經乾媽介紹認識而交往，當時她甜蜜表示對方知悉她過去所有的一切，並且完全包容，甚至為她感到心疼，曾對于婕說：「沒早一點認識妳， 不然就可以保護妳」，也因此感動點頭嫁，還透露老公是得了11個聖杯、受到神明認證，兩人才喜結姻緣。

于婕在普渡法會上驚喜宣布結婚，閃嫁圈外人男友。(中時資料照片)

于婕坦言，有了另一半後，雖偶爾接通告，但要她再輕解羅衫，她會很困擾，理由是希望尊重老公，而在兩人結婚1年半後，于婕親自發送彌月蛋糕，才知她在前年9月生下了可愛的女兒，升格當媽媽，生活相當幸福。

(中時新聞網)