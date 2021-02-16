選錯顏色錢包破大洞!命理師曝這3色恐漏財

來到農曆春節連假最後一天，運勢命理網站「旺好運」分享，大年初五為「財神日」，又俗稱「破五」，也稱「忌針節」。開業的店家最愛選在這一天開店，許多人會選擇這天祭拜財神，民間也會在這天送窮、趕跑窮鬼，才能讓新的一年財運更旺。

大年初五是一個重要日子，傳統上是新春假期結束的時候，因為從大年初一至初四的諸多禁忌，在此日全破，所以稱之為「破五」，另外因為這天隔開了春節假期，所以又稱為「隔開日」，這天可以正式撤去所有供品，新春的禁忌也全數破除。

雖然說初五「破五」，但還是有些習俗要注意：

1.祭財神

初五祭財神，民間傳說財神也稱五路神，即祭戶神、灶神、土神、門神、行神，所謂五路，意為出門五路，指東南西北中，皆可得財。

2.送窮

送窮是古代民間很有特色的歲時風俗，就是送窮鬼、窮神，所謂「窮」，各地稱謂不一，諸如「送五窮」、「送窮土」、「送窮灰」、「趕五窮」等，民俗認為，初一至初四不倒垃圾，能夠聚財，到了初五要倒出去，叫「送窮」。

3.掃房子

一般來說在大年初五之前是不打掃的，動掃帚等於將好運氣弄掉了，所以到了破五這天，要來個正式的大掃除，將垃圾掃到一個角落，並大聲放炮竹，把一切窮氣、窮鬼給趕跑。

4.吃餃子

大年初五吃餃子是民間習俗，俗稱「捏小人嘴」，據說可免除讒言之禍。另外，餃子的形狀與金元寶相似，所以吃餃子也是一種慶祝財神誕辰的方式。

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(中時新聞網)