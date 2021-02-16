全球5G基地台布建為光通訊供應鏈注入業績活水，WiFi 6、低軌衛星基地台、資料中心等需求同加溫，高附加價值之系統整合商機亦浮現。

蘋果在2020年11月正式發表四支全新世代5G手機，上市兩周內就成為全球最熱銷商品，宣告全球真正進入5G手機時代，預料將帶動其他品牌業者加速推出新機，5G手機將百花齊放。

根據資策會統計數字，2021年全球5G用戶數將成長至3.3億，大增73.7％，2020～25年的年複合成長率71％，5G門號使用者大幅增加，將推動電信業者加快基礎建設布建速度，2021年5G系統將邁向真正普及化的元年，網通業者5G商機也將進入實質貢獻期。

新增5G基地台數量可觀

回顧2020年可以說是紛擾多事的一年，美中貿易戰造成來自美系的關鍵零組件供應吃緊；新冠疫情衝擊，中國電信商下調基礎建設的年度目標，根據中國工信部近日發表數據，2020年中國5G新增基站約58萬台，相較2019年底約13萬座，新增數量遠低於市場預期。

雖然美中貿易戰議題持續卡關，但全球相關供應鏈已彈性因應，如部分晶片供應鏈逐漸由台灣業者或日系業者取得第二供應鏈的地位，或藉由生產地改變等方式因應；另，拜登當選美國總統後，已有越來越多美系業者申請重新供應中系業者，業界預期，2021年中國Sub 6GHz之5G基站新增數量將達80～90萬座，其中，2020年5月與中國廣電達成5G共建共享協議的中國移動，兩家合計約60萬台，中國電信、中國聯通共建約30萬台。而中國電信5G基地台相關標案，預估於農曆年前後公布結果。

中系基地台廠商2020年下半年順勢調整，除了進行零組件去美化，也針對基站耗電量偏高、前傳光纖網路架構進行調整升級，光收發模組的前傳規格由10GbE演進至25GbE，回傳網路規格演進至CWDM6、及未來的CWDM12，成為光通訊產業相關供應商2021年營收成長重要驅動力。

而歐美地區整體經濟環境因疫情嚴重受創，加上華為、中興通訊等中國的5G設備無法順利在海外推展，過去一年5G基礎建設幾乎原地踏步，業界推估，5G基地台新增量僅15～20萬座。隨著疫苗上市，各大手機品牌陸續推出新一代5G旗艦機種，預料2021年將開始有規模地建置5G基地台，新增數量將達倍數以上，新增數量不亞於中國。

WiFi 6掀換機潮

聚焦中上游關鍵零組件的光收發模組相關供應商聯亞、眾達-KY；已切入中國系統商供應鏈多年的光環、華星光；回傳網路相關供應商波若威、統新、東典，都可望吃到商機。

5G時代等於宣告傳輸速度10Gbps元年來臨，未來寬頻網路將收斂為光纖網路、無線網路兩種，產業也衍生更多新機會。根據資策會MIC預估，2021年台灣無線通訊市場成長4.8％，年產值從2020年的1777億元成長至1862億元，成長幅度為整體通訊市場最大。（全文未完）

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《財訊快報 理財年鑑第202101期》

(中時新聞網)