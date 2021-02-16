春節期間還沒有孝敬爸媽？快趁年假尾聲表心意！人手一機的時代，手機已然是生活的一部分，許多高齡長輩對手機的使用需求單純，因此近年來平價手機也越來越多，傑昇通信統計門市於春節期間熱銷的長輩機，挑選八款人氣手機做為孝親推薦，分別有三星、OPPO、VIVO、realme、LG、小米及SUGAR等知名人氣品牌，並提醒民眾選擇有商譽的品牌手機，以及一間購買，全省連鎖安心服務的通訊門市也很重要。

智慧型手機不斷翻新，連年長的銀髮族也想嘗試使用Facebook、LINE等通訊軟體，跟年輕人交流，然而隨著年齡增長，視力與聽力逐漸退化，使用一般手機難免遇到諸多不便，傑昇通信表示，孝親機的挑選秘訣，不外乎是「大」！要大螢幕、大容量、大電量，價格也得實惠，這次挑選八款人氣長輩機型，價格多在2,990元~5,490元，功能規格完全符合長輩的需求，簡潔、不複雜的操作介面特別適合銀髮族使用。

像是三星A21s、OPPO A53及realme C3都有6.5吋左右的大螢幕，不僅觸控的範圍大，也比較不容易造成眼睛疲勞、酸澀。擁有超過6.5吋螢幕、5000mAh電池及128G容量的VIVO Y20、Y20s和紅米Note9，則是將三種功能集一身，且搭載超級遊戲模式，很適合愛玩遊戲的長輩。

若只需要基本功能就好，那麼6吋螢幕，具備簡易模式UI介面，SUGER Y13s絕對能讓長輩輕鬆上手。最值得一提的是LG K42，配置6.6吋螢幕，結合3D Sound Engine音訊技術，自動套用最佳音質設定，完美呈現劇院般的視聽級享受，喜歡聽音樂、追劇的長輩相當適合。

熱愛爬山、健行的長者不在少數，若手機具備有電子地圖與基本的照相功能，在生活使用上將會更加便利，像是三星A21s及紅米Note9，擁有4,800萬畫素四鏡頭，超廣角模式可帶來更廣闊的構圖視角，微距模式則能捕捉生活中細小的美好事物，提供貼圖、濾鏡模式，很適合喜愛拍照的長輩使用。

傑昇通信推薦8款人氣長輩機。（傑昇通信提供／黃慧雯台北傳真）

不過，就算購買了品牌手機，身為通信連鎖門市最多的傑昇通信仍要提醒民眾，由於生理機能的退化，長輩在行動上有諸多不便，然而年輕人多忙於工作，無法時時陪伴在身邊，建議預設好緊急聯絡資訊，便能在狀況發生時透過按鍵即時通知家人。

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