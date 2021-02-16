農曆春節是春假出遊用車高峰期，Gogoro 特別推出新春健檢，溫暖守護每一位車主的行車安全，邀請車主們自即日起至 3 月 31 日間預約回廠進行免費車輛安全檢查服務，健檢項目包括 3 大系統檢修與 13 項功能檢查，讓愛車在新春頻繁用車期間，能以最佳狀態提供車主最愉悅的騎乘品質及最安心的旅程；而完成健檢後還可參加新春開運抽獎，就有機會獲得萬元好禮：「GOGORO x SUOMY 極輕量全罩式安全帽」（限量 5 頂）及其他數百個獎項。

Gogoro 秉持「全面守護、全心照顧」的服務精神，除了健檢之外，Gogoro 服務中心的週日不打烊、隨到隨修，成為少數週日不打烊的機車維修體系1，並搭配線上預約制度，讓車主能更彈性安排時間；此外在保固期間，還可享道路免費救援服務2，讓所有車主獲得最完整細膩的車輛照顧及安心保障服務，因為唯有不斷提升產品及服務品質，才能獲得顧客的信賴與支持。

而持續聆聽車主的反饋與建議所推出的 Gogoro 360 計畫，執行至今成效受到肯定，包括兩年來提升 2 倍工位數 ( 502 個工位數)、2.3 倍工程師招募人數( 675 位工程師)，可大幅紓解等待維修保養的時間。車主如有保養維修的需求，隨時可走進服務中心享受專業的服務品質，抑或可透過網路預約安排時段，更彈性的安排自己的時間。

牛轉乾坤迎新年，即日起至 2/22，到 Gogoro 全台門市賞車並完成問卷，就能參加開運遊戲，擲骰子、比抽牌、參加抽籤，有機會獲得 「Gogoro 一騎玩撲克牌」，還有品牌紅包袋、口罩、便條紙等眾多好禮。Gogoro 優惠活動不只如此，還可參加「騎心高照 好事成雙」活動，把經典車款 Gogoro S3 抽回家；下訂購車再加碼，抽獎機會翻 10 倍。

(科技)