春節連假一下就過去了，明天就要重返工作崗位，為了讓民眾開工不憂鬱，16家連鎖手搖飲、咖啡，都祭出開工優惠，包括星巴克、路易莎、COMEBUY、迷客夏等，更有不少業者優惠時間長到月底，讓大家開心和同事一起迎開工。

◎星巴克：憑ibon票券享美式買一送一

春節不少民眾手中都有ibon電子票券，憑券至星巴克門市消費，購買兩杯大杯（含）以上，容量、冰熱及口味皆一致的美式，即享買一送一。

路易莎推出連3天的咖啡寄杯優惠，飲品同品項寄5杯享8折優惠。（圖／路易莎提供）

◎路易莎：2月17日至19日，寄杯8折

路易莎推出連3天的咖啡寄杯優惠，飲品同品項寄5杯享8折優惠，寄杯品項需單獨結帳，每次限購一組，沒有兌換期限，無法跨店兌換。

85度C開工當日，咖啡第二杯20元。（圖／業者提供）

◎85度C：開工當日，咖啡第二杯20元

85度C推出大杯咖啡系列第二杯20元優惠，截至晚間8點到店購買咖啡系列飲品，第二杯即可享20元銅板價。

◎奎克咖啡：2月17日至21日，咖啡買一送一

凡是加入奎克咖啡Line好友，並出示優惠券，至門市購買同品項、容量、冰熱皆一致的咖啡，即可享有買一送一優惠，當日消費還可享180日寄杯優惠，不用擔心一個人也喝不完。

◎黑浮咖啡：2月17日至28日，草莓系列飲品買一送一

黑浮咖啡針對草莓季，推出草莓系列飲品，包括「果然草莓十勝優格冰沙、雪濃草莓十勝奶霜歐蕾」，並祭出同品項買一送一優惠，消費者可於活動期間加入黑浮咖啡Line好友，即可享有優惠，每組帳號限使用一次優惠，最多兩組。

迷客夏2月17日至27日，點數加贈、憑發票享必勝客Pizza 4折優惠。（圖／業者提供）

◎迷客夏：2月17日至27日，點數加贈、憑發票享必勝客Pizza 4折優惠

迷客夏推出會員點數加碼回饋，消費者透過迷點線上訂購完成取餐，即可直接獲得點數加贈50%回饋，另外，也首度與必勝客Pizza合作，於2月18日至27日，至全台迷客夏消費（不限金額），即可獲得必勝客「開工大吉四折豪氣點優惠券」小白單乙張。

珍煮丹2月16日至18日，全品項88折。（圖／翻攝自珍煮丹臉書）

◎珍煮丹：2月16日至18日，全品項88折

珍煮丹開工推出「開工爽88」好康，當天至全台門市憑年度字「爽」、「肥」兩字其一的杯貼或珍煮丹IG濾鏡截圖，即可用88折開喝任一品項手搖。提醒大家活動品項依各門市現場為準，優惠僅限現場點單，外送平台自取及外送等其他服務不適用，所有行銷活動亦不開放合併使用。

COMEBUY開工日雙Q奶茶免費喝。（圖／業者提供）

◎COMEBUY：開工日雙Q奶茶免費喝

連鎖品牌COMEBUY跨界攜手電商平台「momo購物網」，於開工首日推出聯名活動。2月17日 00:00至21:00，只要於momo平台累積消費滿3000元，即可在21:30於活動頁面登記兌換「雙Q奶茶」，每位會員限兌換一杯，全台共3000杯，數量有限，贈完為止。成功登記的會員3/10將收到momo購物網優惠簡訊通知，開啟APP專屬頁面優惠兌換券，4月24日前至全台COMEBUY門市即可免費喝鎮店奶茶。

◎春芳號：2月28日前，茶拿鐵系列88折

憑藉古典風杯身成為洗版主角的春芳號，即日起推出整月好康，2月28日為止到店即可享「茶拿鐵系列」88折優惠，珍珠紅茶拿鐵、烏龍茶拿鐵都能喝，每人限購6杯。

◎CoCo：2月17、18日，美式咖啡買一送一

CoCo於2月17、18日推出「美式咖啡買一送一」，為大家收假首兩日提提神！

(中時新聞網)