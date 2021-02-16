同致營收與法人持股比率。(圖/理財周刊提供)

歷經二○二○年疫情的重創後，二○二一年汽車產業在國家政策扶植、產業轉型升級及科技巨頭新玩家加入趨勢下，景氣將擺脫谷底，迎來數年的大多頭新循環，嗅到龐大商機氣味的資本市場，資金超前部署，帶動整個汽車產業供應鏈的股價漲勢不僅一路從電動車擴散至未來車、傳統燃油車，也從美股擴散到全球股市，成為延續牛市行情的新主力部隊。

法規創造「剛性供給」

考量整體汽車市場規模再大幅成長不易，推動市場產值向上提升的動能就只能依靠電動化、電子化、智慧化的加速發展，政府強制性法規又將成為創造「剛性供給」的關鍵推手。電動車銷量大爆發起點必定落在燃油車生命終點，二○二四年為燃油車賜死令發出的時間點，法國計劃在二○二四年前禁止銷售以礦物燃料為動力的汽車，法國巴黎、西班牙馬德里、希臘雅典及墨西哥墨西哥城等城市，已計畫在二○二五年禁止柴油車進入市中心。

配合法規上路，汽車龍頭豐田二○二五年起停產停售傳統燃油車，二當家福斯二○二六年發布最後一款傳統燃油車，讓二○二四年成為燃油車時代轉換至電動車時代的重要分水嶺年份，可預期二○二四年後將是電動車滲透率加速提升的重要轉折年。正因法規上路後新車只能生產電動車，未來產量預估值可預測性大為提高，資本市場在給予供應鏈評價時就有可能提早反映這個預期。

特斯拉為產業基準點

電動車產業中的指標，當然就是老闆剛坐上全球首富的特斯拉，不管是汽車技術規格、售價及銷量，甚至是股價的評價，均為產業用來參考比較的基準點(benchmark)。二○二○年特斯拉藉由新市場開拓及降價刺激買氣等策略，銷量無畏疫情逆勢成長，全年銷售四九．九六萬量，年增率三六％。特斯拉預估二○二一年銷量可再成長至八○萬～一○○萬輛，年增率擴大至八○～一○○％。

在燃油車禁售法規及特斯拉既有市佔優勢條件下，市場更樂觀預估二○三○年銷量可飆升至一千萬輛，較二○二○年成長二○倍、較二○二一年成長十倍。特斯拉股價狂飆，就是提前反映未來銷售十倍增、二○倍的夢，而這個夢可實現的機會還不小，連帶特斯拉供應鏈也可能依循這種預期商機倍翻再倍翻的邏輯，股價提早反映未來的夢。

柴油車OUT，電動車IN

傳統車廠也因歐盟環保法規被迫提早轉型，福斯未達歐盟二○二○年的碳排放目標，將被罰款超過一億歐元，不想被罰款的心態加速車廠拋棄歐洲市場偏好的柴油車。二○一五年柴油車佔歐洲汽車市場高達五成，遠高於北美及亞洲市場，但來到二○二一年有高達二○款車不再有柴油版本，包括福斯的Polo、雷諾的Scenic、日產的Micra及本田的Civic。

市場研究機構IHS Markit認為二○二一年將是汽車市場拋棄柴油車的關鍵年，二○二一年同時也是電動車入侵的關鍵年。以英國市場而言，二○二一年預計有二九款全電動或油電混合車上市，比內燃機汽車總共二六款更多，當中僅有十四款有柴油版本。

電動車領域看不到特斯拉車尾燈的傳統車廠，近期似乎已有覺悟，再不積極轉型動起來，很可能自己就將成為下一個﹁諾基亞﹂。根據福斯所公佈的電動化戰略目標，預計二○二五年推出八○款全新電動車型，實現年產三○○萬輛電動車，其中基於MEB平台打造的電動車達一○○萬輛。此種轉變對電動車供應鏈意涵極其重要，除了潛在訂單達百萬輛級的客戶將不再只有特斯拉一家外，資本市場資金也不再只鎖定特斯拉供應鏈。

※全文未完，完整內容請見《理財周刊》第1067.1068期合刊號，2021.2.12出刊

本文作者:高適

(本文摘自《理財周刊1068 1069期》)

《理財周刊1068 1069期》

(中時新聞網)