義大利前鋒巴洛特利，現效力義乙蒙沙。（美聯社資料照）

足球界最有名的「關鍵先生」是誰？相較於棒球的再見安打、籃球的零秒絕殺，足球還有更撼動人心的最後10分鐘進球，足球比賽是不停表的，關鍵時刻被認為是在正規賽第80分鐘以後(總共90分鐘加上傷停補時)。單以這10分多鐘的決勝時刻來說，梅西(Lionel Messi)、C.羅納多(Cristiano Ronaldo)或許沒有大家認為的那樣突出。

美媒ESPN專欄分析，過去10年裡，關鍵時刻(第80分鐘以後、平手或自隊落後)的進球和助攻數，排在前兩名的正是梅西與C羅。梅西累積25球(16顆進球、9次助攻)排名居首，C羅累積24球(22顆進球、2次助攻)居次。

話雖如此，梅西和C羅在關鍵時刻的進球只佔了他們整體進球的4%，因為他們兩人本來就是進球王，90分鐘平均下來的數據仍然贏過所有球星。換言之，他們在關鍵時刻的攻擊效率和平常一樣厲害，但是沒有格外提升。

真正厲害的是在這張榜單上排名第3的比利時前鋒盧卡庫(Romelu Lukaku)，他累積21球(17顆進球、4次助攻)，佔據他總進球的9.4%之多。由此觀之，盧卡庫屬於那種在情勢危急的時刻會衝出來拯救球隊的名將。

義大利前鋒巴洛特利(Mario Balotelli)的數據更誇張，他有15.7%的進球集中在關鍵時刻，累積18球排名第5，獲得球迷奉上「巴神」「超級瑪利歐」的封號。ESPN專欄指出，比起宰制全場的梅西和C羅，盧卡庫、巴洛特利更有資格被稱為「關鍵先生」。

(中時新聞網)