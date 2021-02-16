2月正逢農曆春節，每逢這個月可放年假、拿年終與家人團聚，對新的一年也充滿期待，更有不少人想知道這個月的運勢如何。擁有近9萬搜狐號「段少講生肖」，曾對2月份運勢進行分析指出，以下3個生肖將會吉星相伴，錢多得數到手軟。

生肖屬猴：屬猴的人2月份之後，「疾厄宮」得到「龍德」吉星伴身，這也將會改善正財財運，先前有些人可能會認為吃苦受累但賺很少，但從2月開始就會有所改善，等大運一來，運勢順風順水，假如真的抓住這一次的機會，事業將會飛黃騰達。但要注意的是，在未來一週，因「疾厄宮」不幸碰到「貫索」、「沉浮」煞星作祟，會影響健康，對於少數人還可能出現失眠焦慮、疲憊的情況。

生肖屬馬：屬馬的人從這個月開始，就有很好的財運，除了要好好完成本職工作，保持原本的收入外，還有些其他的額外進賬，有可能是兼職的機會，也有可能是投資方面的收入，還有可能是即將中大獎了。

生肖屬雞：屬雞的人本來就和金錢很有緣，但運勢不佳，導致事業和生活容易陷入窘境，日子苦不堪言。但到了2月份，屬雞的人將會鹹魚翻身迎來好運勢，且還會受到老闆青睞，前途光明，還能有發橫財的機會，輕輕鬆鬆就能賺大錢，讓人羨慕不已。

(中時新聞網)