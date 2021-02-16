百年疫情重創各國經濟，全球股市卻逆向走高；陶文預測，今年雖是「歹年冬」，但整體經濟沒有看壞的理由，台股將是一山比一山高。

庚子鼠年，年初爆發的武漢肺炎疫情肆虐全球，導致金融市場大震盪，美股崩跌且觸發4次熔斷機制，油價暴跌為負值，引發金融恐慌。然而，在資金浪潮的推升下，股市隨即展開大多頭行情，短短數月，道瓊工業指數攻破30000點，台股登高萬四，可說是驚險加驚奇的一年。而新的1年開始，金融市場還會猶如雲霄飛車般讓人又驚又喜？

第1季與第4季 指數相對高點

根據《財訊》雙週刊報導，筆耕「股市黃曆」39年的《易經》財經專家陶文，2007年曾精準預測美股走弱、經濟衰敗兩年，去年更提到台股會「大破大立」。陶文認為，辛丑牛年雖是一個不吉利的「歹年冬」，然遭逢疫情之災，反有負負得正的化解；這1年整體經濟沒有看壞的理由，而台股的卦象意涵，將是一山比一山高。

《財訊》報導指出，陶文說明，從《易經》、天象角度觀察，辛丑牛年的太歲星，被埋進代表土堆的丑字，會有動彈不得的困局，傳統認為是「太歲入墓年」；然因去年發生疫情，以及出現700年一次的「四星匯聚」，驟變之後世界獲得舒緩資源，反而改變原有「墓庫」圍困的現象。

今年天象特殊，近400年出現一次的木星和土星大相合，預告新的紀元開始，意味著辛丑年將從谷底翻揚。陶文強調，這一年個人不妨多學習，蓄積的能量，才能走出自己的路。

根據《財訊》報導，2021年的台灣國運是山水蒙卦，蒙卦有重新出發之意，政府不斷嘗試有無更大的可能性。在經濟發展上，則卜出雷地豫卦。陶文表示，豫卦的《易經》爻辭提到「利行師」為努力不懈，「雷出地奮」象徵雷霆萬鈞從地而出，代表絕地逢生。許多事情該發生都已經發生了，如果在事情發生後順勢掌握機會，就是「化危機為轉機」。

過去一年，台股驚驚漲，在2020年封關創歷史新高，收在14732點。著眼2021年台股卦象，陶文樂觀地說，台股得山天大畜卦，代表山在天上面，一山比一山高，有機會不斷創高點，而且台股現象有大者恆大、強者恆強的趨勢，「大盤急挫的機率不大，最多是漲多回檔休息」。陶文提醒：「等著融券放空的人，千萬別不信邪！」

根據《財訊》報導，整體而言，台股會呈現「微笑型」走勢，第1季和第4季容易出現相對高點，曲線是左高右低，最高點落在第1季，次高為第4季，低點出現在夏季。就卦象來看，點數預測以13800點為盤勢區間中心，上下震盪空間約800、900點之間。至於投資類股，電子股仍機不可失，如果科技結合傳產應用更佳，例如車用電子、通訊、宅經濟、穿戴裝置等概念股，都是今年值得投資的標的。

(中時新聞網)