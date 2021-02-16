婚後家裡就有現成的房子住，往後人生至少可免奮鬥20年，一名人夫日前表示，自己結婚後住在老婆家裡，至今已經存了1000萬元，目前有在投資理財，現在正猶豫要不要買房，對此，網友紛紛苦勸他，能省則省，當然是繼續住老婆家，把錢拿來投資或買房出租，就可兩邊賺。

這名人夫日前在臉書「買房知識家（Q你的A）」指出，自己存款金額大約1000萬元，因為老婆家比較有錢，所以婚後都住在老婆家裡，但手握1千萬元的他現在很猶豫要不要買房，「如果是你們會想買房子嗎，還是在住老婆家？」

對此，網友紛紛留言：「自己住老婆家不會覺得不妥或顧人怨，那就繼續住，男生住老婆家比較不會被欺負！」、「看有沒有需要再多買房子，沒有需要的話1千萬生活可以蠻爽的」、「我也好想有1000萬來煩惱」、「炫耀文無誤」。

還有人提議，乾脆把1千萬元拿來貸款買房子出租，然後繼續住老婆家，「買房不一定要住，可以收租」、「自己買房投資啊，也為自己留條後路」、「買房收租養老」、「住老婆家可以存1000萬，不住老婆家得花掉1000萬……有老婆真好」。

也有人建議，把錢拿來存股也不錯，「一千萬買股票是投資，買房是負債」、「當然買股票」、「貸款買房+投資，這樣才快還清加存退休金」。

(中時新聞網)