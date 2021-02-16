元大高股息ETF的成功，很多同樣標榜高股息特色的台股ETF陸續推出，包含富邦台灣優質高息（00730）、國泰股利精選30（00701）、國泰永續高股息ETF（00878），近期又有中信中國高股息ETF（00882），以15元低價容易入手，配息率可望達7%，吸引不少投資人追捧，甚至傳出有大戶買了500張。

專家提醒，對於新上市主打高配息ETF，投資人最好先觀察一、兩年再買進，留意重點包含配息、填息紀錄，並等待其折溢價到合理水準再下手。一般合理的折溢價幅度應該在0.5%到1%之間，如果溢價（市價高於淨值）過高，小心有人從中進行套利，讓溢價收斂，例如投資人買在溢價3%，等同冒著直接損失近3%的風險。

其次，股息殖利率公式來自於配息金額除以股價，因此理想的高股息來源，應該是配息金額與股價都同步往上成長，如果像0050一年股價大幅成長近3成，但配息金額差不多，使得配息率下滑1%，總報酬率還是相當可觀。但如果高股息殖利率來自於股價下跌，很可能領了股息卻賠了價差（本金），並非理想的長期收益來源。

當市場上高配息ETF選擇眾多時，投資人可以進一步檢視持股內容，讓存股效率更好。例如國泰股利精選30其金融股比重約5成；富邦台灣優質高息在塑膠、食品類比重達4成；元大高股息電子股比重約7成，投資人可以與自己手中的持股做搭配。

另外，有別於其他高股息ETF鎖定台股市場，中信中國高股息ETF（00882）成分股為在香港掛牌的中國企業，觀察其成分股集中於金融與地產等傳統產業為主，由於過去三年金融、地產股修正較大，使得指數殖利率連年走高到7%之多，而這些產業並非大家所看好中國市場主流如或是高端科技等熱門題材，長期產業前景較無想像空間，且一般台灣人對陸港股的熟悉度皆遠不如台股，因此若要做為長期投資選項，值得三思。

對小資族來說，靠自己挑股存股仍有持股過於集中的風險，ETF提供一籃子股票的選擇，定期汰換機制也省下選股時間。搭配現在零股交易上路，投資人隨時可以進行存股，相當方便，價格高低更不是問題，重點還是要存好股，才能領到不錯的配息。

元大高股息ETF（0056）追蹤台灣市值前150大公司，選出預期未來1年現金股息率最高的30家做為成分股。從2007年成立以來，配息率長年落在4%~6%水準，且每次都能順利填息，獲得不少投資人青睞，每當台股拉回，受益人數都攀升，目前達到33萬人，為目前國內ETF受益人數最高的一檔。

不管從投資人熟悉度、市場前景、長期表現紀錄，想入手高股息ETF建議還是0056為優先選擇。

(中時新聞網)