民進黨立委吳思瑤。（圖／摘自吳思瑤臉書）

民進黨自元旦起開放進口萊豬，但政治後座力仍發作中，國民黨推動「割萊委」、反萊豬公投，藉以拉抬聲量，其中，北市議員羅智強發起割萊委活動，點名民進黨立委吳思瑤，國民黨士林、北投區議員1日宣布成立罷瑤總部，同一時間，台灣基進黨立委陳柏惟也被鎖定，「刪Q總部」在台中沙鹿開張。至於，兩人罷免門檻為何，以下為《中時新聞網》整理相關資訊：

罷王成功陳柏惟危險？顏寬恒重話批怠職內幕

◎陳柏惟

台中市民政局表示，立委第2選舉區選舉人數29萬1122人，罷免提議百分之一需2912人以上、連署百分之十需2萬9113人以上，通過罷免結果除了要投票同意罷免票數大於不同意的票數，且同意罷免投票人數達該選區4分之1以上票數。

因此依據相關規定，依照台中市立委第二選區選舉人數29萬1122人計算，罷免第一階段聯署門檻為2911份，送件後大約20工作天會有結果，第二階段門檻為2萬9112份，成案後舉行投開票，若要順利罷免陳柏惟，罷免投票時需約7萬2781張同意票才能過關，且同意罷免票要大於不同意票數，罷免案才會算成功。

◎吳思瑤

依照相關規定，第一階段的1％門檻需要2754份連署；而第二階段的10％門檻，則需要在60天內蒐集約2萬7540份連署；第三階段的25％罷免投票門檻，則要6萬8860票，且同意罷免票要大於不同意票數。

成為罷免箭靶，若第1階段通過、甚至進到第2階段，會不會有壓力？陳柏惟說，「不用太緊張，民主選舉、罷免就是這樣」，人家選你就認真做，若被罷免成功就得離開崗位，無法強求，在這位置上一天，就做好一天的事。吳思瑤則是表示，罷免亂流來了，她請台北市民一起繫緊安全帶，一起度過這場罷免亂流。

(中時新聞網)