第一線的刑警都知道，面對命案不要太過鐵齒。冥冥之中，偶爾有股神秘的力量協助警方破案。像是2009年苗栗鯉魚潭桶屍命案，死者趙秀銘因為經營水果生意，與小他14歲的男友張鈞傑起衝突，憤怒難耐的張鈞傑夥同幾名有人押走趙秀銘。最後張鈞傑失手誤殺趙秀銘，為了毀屍滅跡，張鈞傑將趙秀銘的遺體用棉被包覆，套上黑色塑膠袋後，裝入橘色的水桶內，並且用水泥灌裝，最後張鈞傑將加工後的屍體拋棄在苗栗鯉魚潭山區，之後張鈞傑便潛逃中國大陸躲避風頭。

渾然不知趙秀銘已經死去的家屬，因為趙秀銘遲遲未歸而報警，警察也隨即掌握張鈞傑等人的行蹤，但由於張鈞傑早已潛逃至中國大陸，警察也只能苦苦守候，這一等就是半年過去。期間，不抱任何期望的家屬，多次求神問卜，希望至少能知道趙秀銘的遺體位置。而神奇的是，家屬與承辦員警竟然多次夢到趙秀銘，趙秀銘對承辦員警透露不知自己身處何處，只知道旁邊有峭壁、有樹林。員警之後跑到宮廟詢問，神明透過乩身對員警表示，「若要破案就往東走」。之後員警帶著家屬往山上尋找，最後終於在鯉魚潭附近見到夢中的場景，也在鯉魚潭山崖旁找到趙秀銘的遺體。

神明幫助破案的案件不只這起，在2008年芎林溶屍案中，新竹縣竹北市六家派出所所長的黃兆灃，2007年時受到朋友邀約前往竹北的宮廟，當黃兆灃抵達宮廟後，廟內的乩童突然起乩，神明透過乩身表示，「半年後會發生一件重要的事情，要注意」，同時用扇子在桌上寫下「芎林」二字，並且用扇柄用力的敲了桌上五下。

這一連串的行為，黃兆灃自然是摸不著頭緒，不過他也暗自將此事放在心中。而時間過了半年之後，警局突然接到兩位民眾的報案電話，兩位都自稱是遭死者託夢，看到山頂上有個大塑膠桶，有個人頭從塑膠桶中跑出來，人頭一直死盯著他們看。而且神奇的是，也有警局的員警夢到相同的場景。

水電工人被毆打致死後，遭人以塑膠桶灌入強酸企圖溶屍，死狀甚慘。（圖／資料照片）

涉嫌以塑膠桶灌入強酸溶屍的潘傳熙。（圖／資料照片）

報案民眾後來坦承，有人找上報案民眾協助棄屍，但是兇嫌使用鹽酸浸泡屍體，兩名報案人親眼目睹恐怖的溶屍桶後，嚇得不敢協助，後面也不敢報警。是直到死者頻頻託夢，他們才告訴警方。而黃兆灃與報案民眾相約碰面的地方正是在芎林，接下來在某個巷弄的第五間房屋內逮捕了殺人溶屍的兇手。

(中時新聞網)