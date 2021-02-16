韓國電視劇題材多元，其中以漫畫改編為素材頗為常見，前陣子高人氣漫畫《女神降臨》改編成同名電視劇，男主角車銀優、女主角文佳煐和男二黃仁燁都再度爆紅；不過，劇中飾演女配角「秀雅」的演員姜旻兒，也因出眾的外貌受到關注，更被挖出昔日被封「少女金泰希」的驚人過去。

女星姜旻兒在電視劇《女神降臨》中，飾演女主角轉學後第一個交到的好朋友「秀雅」，劇中短髮造型，看起來格外甜美俏麗，個性也像傻大姊呆萌討喜，從電視劇開播後，就成功圈粉無數，也讓人好奇「姜旻兒」是誰。

姜旻兒（圖右）昔日被封為「少女金泰希」。(圖/ 摘自韓網)

沒多久就有網友挖出她的基本資料和過往經歷，姜旻兒1997年出生，目前才23歲，但2012年就以演員身分出道，最有名的是在2013年在《張玉貞‧為愛而生》裡，飾演天然美女金泰希少女時期，清秀外貌和可圈可點的演技，在此之後讓她有了「少女金泰希」的封號。

這次姜旻兒透過《女神降臨》成功爆紅，她在劇中的短髮造型也成為時下年輕人短髮的範本之一；其實從姜旻兒IG能發現，她先前留著一頭女人味十足的長髮，比短髮看起來更性感嫵媚。

據韓網報導指出，姜旻兒在《女神降臨》拍攝完畢後，目前已確定她將和Wanna One出身的偶像朴志訓、男演員李新英合作，演出漫改電視劇《遠看是藍色的春天》，讓粉絲引頸期盼。

(中時新聞網)