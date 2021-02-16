日本電競女神伊織萌（伊織もえ）出生於1993年，身材姣好的她還擁有F罩杯，被封為「最強Coser偶像」，成為寫真偶像後更是人氣高漲，不但拍攝多部廣告，還登上漫畫雜誌封面，工作量大增，而她最近更化身便利商店店員，制服裡僅穿著清涼比基尼，再度掀起討論。

伊織萌身高僅161公分，卻擁有波濤洶湧的上圍，過去還曾穿上甜美性感的女僕裝為食品拍攝廣告，日前她跨界和漫畫《島先生》合作，在IG曬出性感照，只見她化身性感店員，穿上紅、藍、白相間的店員制服，裡面僅穿一件大紅色的比基尼，豐滿的身材頓時一覽無遺。

而另一張伊織萌綁著雙馬尾，穿著和制服相同花色的泳裝，更是讓粉絲陷入瘋狂，她也在IG宣傳，「今天漫畫封面正式公開了，這是在便利商店拍攝，如果看到這本漫畫，請多多支持。」

事實上，這也已經不是她第一次登上漫畫封面，去年她出現在連載漫畫雜誌《月刊少年Champion》10月特大號，推出第一天就賣光，網路上價格更是被炒到5倍之多，從670日圓（約新台幣180元）升至3000日圓（約新台幣808元）。

(中時新聞網)