奉天宮抽出國運籤是第59首癸酉。（圖為中時資料照）

嘉義縣新港奉天宮和雲林縣北港朝天宮大年初四抽國運籤預測今年運勢，巧合的是，兩間宮廟媽祖都神奇抽中同一支「癸酉」籤，但兩間廟對此籤的解讀卻不同，奉天宮認為，這籤象徵國家今年還有貴人相助；朝天宮則認為，這支籤變化很大，更要萬事秉持以和為貴的原則，事事方能順心如意。

北港朝天宮昨（15日）大年初四由董事長蔡咏鍀率董監事抽籤預測國勢，其中有關國運的港運籤為第59籤「癸酉」，籤詩內文寫著「有心作福莫遲疑，求名清吉正當時，此事必能成會合，財寶自能喜相隨」。廟方解釋，此籤意寓用心周旋各方意見，縱使有異議，也應想盡辦法說服對方，萬事要秉持以和為貴的原則，事事方能順心如意，但據綜合媒體報導，廟方解籤師低調表示，這在他們來看是很糟糕的籤，因為這支籤變化很大。

巧合的是，新港奉天宮也抽中同一支籤，董事長何達煌直言，這是上籤，表示國家今年還有貴人相助。廟方也解釋，這支籤背後的故事是「老鼠精亂宋朝」，有5隻老鼠在宋朝時到宮內作亂，最後被神名收走，寓意雖有動盪但最終會有貴人相助回歸於平安，有驚無險。

對於兩宮廟媽祖抽中同一支籤，命理老師楊登嵙15日接受《民視新聞》採訪時表示，不同廟宇抽中同支籤的機率不高，代表媽祖預言有準度，國運籤的解籤要看歲君，這支籤的歲君為平和，意寓台灣在今年的運勢會平安順利。

(中時新聞網)