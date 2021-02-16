國道收假車潮湧現，塞在高速公路上的駕駛及乘客要小心，長途憋尿、久坐不走動，不僅恐增加泌尿道感染機會，慢性病發作的風險也會升高，醫師建議，至少每2個小時要走動一下，否則恐坐出病來。

春節連假尾聲，國道北上塞爆，《Heho健康網》報導，安南醫院泌尿科林育緯醫師表示，許多人嫌在外如廁麻煩，因而長途憋尿，但泌尿道有如下水道，若沒有保持水流通暢，很容易滋生細菌，引發泌尿道感染。

林育緯指出，最常見的下泌尿道感染又稱膀胱炎，特徵為解尿時有灼熱感、頻尿、下腹部悶痛，若沒有好好治療，細菌侵犯到上泌尿道而造成急性腎臟發炎，輕則發燒、腰痛，重則造成敗血性休克、危及性命，不能輕忽。最好有休息站時就下來上個廁所，順便走動走動，以免尿路感染一發不可收拾。

此外，過年期間，也有很多人在牌桌上一坐就是好幾個小時，臺中慈濟醫院心臟內科醫師楊峯菁提醒，臨床經驗顯示，冬季氣溫較低時，也是高血壓、糖尿病等三高患者，容易發生血管阻塞的時刻，尤其不健康的生活型態最容易造成高血壓、高血糖與高血脂發作。

楊峯菁建議三高患者盡量避免久坐，最長2小時就要起來走動一下，活絡肢體周邊血管，並適當的補充水分跟休息，以免發生血栓、中風，糖尿病患者若下肢出現傷口，代表血管阻塞，加上傷口不容易癒合，最嚴重的結果之一恐導致截肢。

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(中時新聞網)