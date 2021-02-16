中印軍隊在班公湖地區達成協議脫離接觸，中印軍官簽完協定後握手。（圖／路透）

中印邊境對峙僵局自2021年2月10日取得突破後，雙方已開始在邊境地區撤離部隊。印媒指出，印度政府希望在金磚國家峰會舉行前徹底解決與中國大陸之間的軍事僵局，以便為印度總理莫迪（Narendra Modi）在2021年晚些時候與大陸國家主席習近平舉行會晤創造有利條件。

從印軍拍攝的視頻顯示，解放軍數輛坦克撤離班公湖。（圖／印度斯坦時報）

《多維新聞》引述印度《德干先驅報》報導說，印度政府希望在未來2、3個月內徹底解決印中兩國邊境僵局。儘管印中兩國恢復信任需要可能需要數年，但新德里仍然渴望在金磚國家峰會舉行之前在一定程度上恢復雙邊關係，屆時莫迪將擔任東道主，而習近平預計會出席該峰會，並與莫迪舉行雙邊會晤。

報導表示，早先在2020年由莫斯科主持的金磚國家峰會上，儘管印中兩國邊界對峙仍在持續，但莫迪與習近平仍參加了視頻峰會。今年如果印度的新冠肺炎疫情形勢沒有惡化，將會擔任金磚峰會的主辦國。

印度政府消息人士表示，「印度和中國的士兵在邊境實控線（LAC）若持續對峙，而總理必須接待習近平參加金磚國家峰會，這多少會有些尷尬」。他說，只有在首腦會議之前先解決邊境對峙問題，才能為此類會議創造有利氣氛。

《印度斯坦時報》日前曾報導，在印中邊境拉達克（Ladakh）的對峙局面持續9個月後，印軍和中國人民解放軍自2月10日起開始從班公湖北岸和南岸撤軍。

截至2月11日，解放軍已從班公湖南岸撤出200多輛主戰坦克，大陸撤軍的速度實際上讓印度軍方高層和國家安全規劃者感到驚訝。

報導說，印度官員表示，解放軍和印度軍隊將在2月13日結束之前從約定的位置上撤回他們的部隊和哨所。雙方達成的協議是，撤軍將在3天內完成。

(中時新聞網)