春節連假進入尾聲即將開工，許多公司行號開工日都會發開工紅包，許多人不管三七二十一，可能一拿到紅包就把錢給花掉，命理師透露，開工紅包千萬別亂花，並提醒拜拜時有3種水果不要買，否則恐弄巧成拙。

美女席子淇在臉書發文建議大家，開工紅包可以留一部分的錢當作錢母，其餘則可以用在與工作有關的生財工具上，可以藉此提升工作運勢，否則亂花開工紅包，可能會把開工的福氣給浪費掉。席子淇指出，辛丑年的開工吉時為正月初四的卯時、辰時，以及正月十三的卯時、辰時、午時，要特別注意，東方為煞不能動土，並避開東南方。

開工日許多人都會拜拜，席子淇也提醒，拜拜時最好不要買蓮霧、芭樂、蕃茄這3種水果，蓮霧因為是空心，象徵漏財，因此鮮少當作供品祭拜，至於芭樂及蕃茄主要因為種子較多，加上不易消化，所以有所忌諱，較不適合拿來拜神。

席子淇舉出較適合拿來拜拜的五行水果包括葡萄(代表收穫滿滿)、蘋果(平平安安)、棗子(一馬當先)、香蕉(順利成交)、哈密瓜(笑哈哈)，而棗子+柳橙+香蕉，則象徵提早成交。

此外，可準備發粿5顆，代表五路招財到我司，糖果餅乾代表吃甜甜、運勢也甜甜，三牲可準備整隻雞、整隻魚、豬肉一副，酒杯則必須為奇數，例如3-11杯皆可，還有鞭炮一串，象徵金銀財寶，金紙則可按個人需求增減。

別看開工紅包少! 命理師:大官包的好運愈高

(中時新聞網)