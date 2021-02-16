擁有清大高學歷的百萬YouTuber愛莉莎莎，近日為了利用喝橄欖油來進行「肝膽排石法」的民俗療法，正面槓上台大兒科醫生「蒼藍鴿」，反擊影片慘遭醫界譙爆，痛批她傳遞錯誤醫療知識。隨後愛莉莎莎也為自己抨擊醫生之舉拍片道歉，除了透露將主動下架相關2部影片，亦寫信向蒼藍鴿道歉。對此，蒼藍鴿稍早也在愛莉莎莎道歉影片下方留言回應了。

愛莉莎莎早前拍攝喝橄欖油排膽結石的民俗療法，慘遭身為台大醫生的蒼藍鴿打臉，她也不甘示弱地拍片反擊，開嗆蒼藍鴿不要亂說話。未料愛莉莎莎的反擊影片就引來大批醫護人員出征，連不少網友都認為她開嗆專業醫生真的有夠誇張。

對不起｜愛莉莎莎Alisasa

隨著風波越燒越大，愛莉莎莎終於在14日深夜上傳影片道歉，「對於自己在沒有足夠的醫療背景及知識下，就抨擊醫師向大家道歉，對不起。」更透露在上架道歉影片之前，有寄信向蒼藍鴿致歉，也將主動下架兩部相關影片。

對此，蒼藍鴿稍早也在愛莉莎莎道歉影片下方留言，透露自己收到了愛莉莎莎的信，內容很有誠意，請大家不要持續攻擊了。蒼藍鴿表示他去年12月底拍的那部影片，只是想導正視聽，沒想到後續引來風波那麼大，「可能真實遇過使用該方法而產生急性問題的患者，所以講的時候也比較激動。總之過年時刻浪費大家許多時間也不好意思，我之後會再出一支小短片做最終回復，莎莎也辛苦了。」

而蒼藍鴿的回應也吸引大批看戲網友留言，紛紛大讚他人好，氣度更是高，「大鴿人太好，哪像某網紅道歉也不敢說明是對誰道歉」、「鴿的度量太好了」、「醫生人好有風度」。

(中時新聞網)