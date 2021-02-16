天公爐也賠！桃園市大溪區的百年古廟仁和宮，近期被年節參香民眾發現「老廟換新爐」，原來舊天公爐早在去年被貨車撞倒，貨車司機的保險公司同意全額理賠，支付造價30餘萬的舊爐款項，線上保險人員笑說，此事確實鮮少發生，畢竟理賠標的物與神明有關，從業者多半存有敬畏之心，處理得會比其他案件迅速。

仁和宮為當地重要的信仰中心，是全台首座主祀開漳聖王的廟宇，建廟迄今已有300多年歷史，廟前安放的天公爐由黃銅所製，材質不耐風吹雨淋，開爐7年來早已氧化變色、不新不舊，廟方4年前曾萌生換爐的想法，卻因所費不貲打退堂鼓，沒想到去年的一場意外，讓換爐重現新契機。

仁和宮董事長、前縣議員藍勝民表示，去年年中，一名貨車司機行經廟宇前方，疑因倒車未注意，導致舊天公爐應聲倒地，爐腳當場斷裂，廟方聞訊後哭笑不得，肇事司機也立即聯絡保險公司，保險人員一聽傻眼，沒想到理賠標的物竟是祭拜玉皇大帝的天公爐，透露過往從未發生類似情事，直呼太過奇妙。

據線上保險人員表示，此類案件較為單純，不僅未有人員受傷，且倒車撞物並無肇責爭議，司機應承擔所有責任，因此會較其他案件更快進入調解程序，但理賠天公爐一事攸關神明，不少從業者會心存敬畏，對廟方提出的金額照單全收，處理案件時也會更加迅速，最快半個月就能跑完所有程序。

「應該是開漳聖王的旨意啦！」藍勝民笑說，4年前未完成的心願，竟在去年意外促成，造價30餘萬的舊爐也順利全額理賠。他說，天公爐的大小、材質代表廟宇格局，過往多使用黃銅、青銅做為爐身，用久會脫漆、被香燻黑，此次新爐斥資120餘萬，改採較為堅硬的磷銅，期望能延長使用年限，安爐大典已於去年舉行，祈求來年香火鼎盛。

新天公爐現已換成「磷銅」材質，既堅固又耐用。（黃婉婷攝）

(中時 )