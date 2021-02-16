人說「職場如戰場」，身邊的同事，可能是戰友，也可能是為你處處設陷的敵人。網友在PTT分享3件「聽過最扯趕人走的理由」，其中談到一位新進菜鳥，因誤喝冰箱內公司資深前輩的咖啡，就走上離職的命運。讓他不禁感嘆表示，職場上主觀喜好逼走對方的公司大有人在，「台灣人到底怎麼了？」

該網友在PTT分享3個聽過最扯的「趕人走的理由」，第一名提到一位新進同事，因不慎拿錯公司裡公共冰箱內的飲料，而誤喝到另一位資深同事買的咖啡。雖然事後前輩馬上就接受這位菜鳥道歉，表面上也客氣地說沒關係，事後卻默默對進行秋後算帳，把她的考核評為不及格。最後這位新進同事就在人資的勸退下離職了，只因為一杯不到100元的咖啡。

還有一位新進同事則是因為天生體質關係，汗味較重，不過坐他身旁的同事卻沒有因此排擠他，反倒是另一位坐得離他老遠地組長常常做出聞到怪味的表情，還作勢噁心嘔吐，稱呼吸困難、快要死掉了，反應相當誇張。最後這名新進同事也因為其他理由遭刁難而自願離職，但真正原純粹只是組長不想再聞到他的體味而已。

至於第三個同事則是因為外表太過亮麗，入職後隨即就成為眾人眼光，一些女性前輩就因產生嫉妒之心，也找了一些莫須有的理由把她趕走了。該網友無奈表示，「所以說，台灣職場其實跟幼稚園沒兩樣。」很多內心幼稚的人還是會用很扯的理由去討厭人，且不看對方資歷、實力，或是工作態度，只用主觀的感覺與喜好逼人離職。「這樣的人還是很多的，台灣人到底怎麼了？」

文章一出，不少網友紛紛熱議道，「我想起剛進公司，第一個月加班領超過老鳥，結果下個月被通知不能加班」、「以前聽過某官股的老秘書忌妒新進的每天漂漂亮亮來上班，就找一些奇怪的理由叫副總給她試用期不合格」、「公司小團體本來就很多啦，只差要不要搞你而已，想砍人什麼都可以當理由」。網友建議，現在就是人人自危的時代，沈默是金是最佳的自保手段，「反正公司就是個沒辦法掌握自己命運的地方，遇到了就快逃吧」。

(中時新聞網)