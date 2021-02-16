向來多給人認真深情形象的男神宋仲基，今年2月可說是徹底大轉性！繼在科幻片《勝利號》飾演嗜錢如命的太空船駕駛員後，這次重返小螢幕在新劇《黑道律師文森佐》飾演黑手黨顧問律師。他昨（15日）與全余贇、玉澤演出席新戲記者會，提到能以暗黑英雄「以惡治惡」反應社會真實面相當痛快，玉澤演要以劇中捲髮萌造型當可愛版詹姆士龐德 ，三人聊到彼此是重要的營養劑更是笑聲不斷。

該劇描述因組織內部糾紛而從義大利逃到韓國的黑手黨顧問文森佐卡薩諾（宋仲基 飾），要在一個月內完成「秘密任務」，遇上流氓律師洪車瑛（全余贇 飾）後，2人變身成暗黑英雄來懲罰大集團，而與洪車瑛同個律師事務所的實習生張俊宇（玉澤演 飾）自認是韓版詹姆士龐德，總是緊跟在女師傅身旁，發展出充滿歡笑但又緊張刺激的新類型動作喜劇。

記者會上，宋仲基雖不改搞笑風格笑稱是剛好檔期可以配合才會接演本劇，但也認真表示在看電視新聞時會發現這個社會上還是有許多壞人會做出讓人憤怒的事情，因此當初在讀劇本時，對於編劇給的提案深刻認同，感受到編劇對於社會有許多觀點與意見的熱情，不過又不會太過嚴肅而是以愉快有趣的方式來拍攝，所以整齣劇就像是喝碳酸水般的暢快。

他還感性透露自己的內在也有著多樣化且大眾都未知的面貌，想要透過該角色表現出險惡狠毒且尖銳的一面。這次大秀義大利語的宋仲基，坦言原本因拍攝電影《波哥大》而學了西班牙語，還以為接著學義大利語應該會很簡單，然而實際學了之後才發現自己大錯特錯，幸好有專業老師的教學才可以順利拍下去。從預告當中也不難發現宋仲基有不少動作戲展現前所未見的帥氣，他透露雖然橋段不多，但都是充滿震撼的場面，且再搭配上劇情會相當過癮、刺激，也貼心感謝多虧專業的工作人員才能順利拍出精彩畫面。

玉澤演與全余贇繼韓劇《救救我》後，二度合作，現實生活中是前輩的玉澤演這次飾演全余贇的後輩，讓女方在記者會上緊張忙著釐清稱呼，凸顯出可愛不做作的一面。坦言這次飾演流氓律師可說是全新的挑戰，但是對該角色的個性相當崇拜，也感謝有前輩們的幫忙，讓自己在角色發揮上更為寬廣。而玉澤演則飾演實習律師，還為角色燙了個宛如貴賓狗般的可愛捲髮，期許成為韓版詹姆士龐德保護師傅，但又俏皮透露自己在劇中出了很多紕漏，會讓大家懷疑戲裡的他到底是怎麼通過考試的，與過往的資優形象徹底大不相同。

此外，宋仲基昨對於3人間的特色也做出有趣的比喻，儘管自己和玉澤演是第一次合作，但能感受到對方內心溫暖且健康陽光的魅力，外加充滿活力要素以及充滿善良的心，就像是維他命C一樣；全余贇就是韓國人認為每天必吃的輔酶Q10般的存在，而自己所飾演的文森佐則像Omega-3，都是韓國人每天必須攝取的重要營養劑，這段比喻也讓現場歡笑聲不斷。該劇2月20日起，每週六、日晚間10點在Netflix與韓國同天更新。

(中時 )