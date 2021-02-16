大年初五是傳統開工日，不少店家會選這天或翌日發紅包，通常老闆給的紅包金額不高，但若懂得運用撇歩，將有機會小錢滾大錢。命理師楊登嵙指出，「開工紅包」有如發財金，拿到後切記別花掉，他特別提供2招，不僅可以財運大開，事業運更能往上提升。

據說，開工紅包源自大陸廣東，台灣也承襲此春節傳統，由老闆或公司主管親自發放。發紅包是一種氣場的凝聚，講究財散人聚。特別重視開工儀式的公司行號，老闆或主管還會在大門口前迎接員工，一邊遞出紅包，一邊說出祝福的話，此將有利於勞資增運。

名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，農曆春節連假結束後，公司行號、工廠會陸續開工，據傳統，不少公司都會選擇在年初五或初六上班，然後會自行或請命理老師挑選良日吉時開工拜拜。開工除了拜拜、放鞭炮等外，老闆、上司一般會在當日發送「開工紅包」給員工，金額從200至2000元不等，金額雖不多，讓大家討個好彩頭。

楊登嵙提醒，「開工紅包」千萬不要隨便花掉，想「錢滾錢」，建議將「開工紅包」放在身上3天，然後放在自己的辦公桌抽屜內，祈求今年在公司平安健康，順利發達，提升自己事業運；也可以在元宵節過後存進自己的銀行帳戶裡，如同「發財金」，讓小錢滾大錢，藉由自己的努力打拚，利祿亨通。

(中時新聞網)