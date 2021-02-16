網路美女家家（王盈）去年11月在直播中疑似跟粉絲打賭10萬，挑戰直播換泳衣卻不慎露點走光，4秒不雅影片遭到網友瘋傳，讓她一夕之間爆紅，暫時關閉IG帳號，隔了一個月才開啟，並將簡介中的「家家」二字刪除，只稱自己為「王盈」，被外界解讀為想斷開過往、重新出發。新的一年象徵新的開始，網紅家家走的路線依舊香豔火辣，最近在限時動態PO出一段短影片，再度秀出玲瓏有緻的好身材，讓粉絲大吃冰淇淋。

網紅家家15日於IG限時動態上傳一支自拍的短影片，畫面中，她將全部頭髮綁成高高的丸子頭，身穿一件粉芋色的蕾絲禮服，相當襯托白皙的肌膚，平口加低胸設計不僅露出性感的鎖骨，豐滿的北半球幾乎快掉出來，Y字型的事業線也深邃到不行，而且禮服很貼身，能勾勒出纖細的腰部和美尻線條，S型曲線十分惹火，想不到這還不是極限，裙襬全部都是透紗設計，半臀及美腿全部都一覽無遺，上下全開的清涼打扮又讓粉絲大飽眼福。

網紅家家（王盈）在限時動態曬出火辣影片，穿著突顯出好身材。（圖／翻攝自jiajia0119 IG）

網紅家家去年11月因走光風波登上各大新聞版面，閉關1個月復出後，起先都沒有什麼動作，等待幾天才貼出2年前的美照試水溫，寫道：「不要為小事遮住視線，我們還有更大的世界」她看到照片中的自己懷念不已，大呼：「在國外被養的又圓又胖，那時體重還能45、46來回跑，現在三餐正常，體重竟然只有40」，並表示：「好懷念的兩頰肉，膠原蛋白流失中」能看出網紅家家當時的臉頰比較飽滿，眼睛看起來也比較大，讓關心她的粉絲忍不住留言：「努力吃回來！」、「好想分一點肉給你」等。

(中時新聞網)