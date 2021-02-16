為了解咖啡攝取與心臟衰竭的風險關聯性，美國研究團隊透過機器學習分析法(Machine Learning Analysis)，對美國3項大規模心臟病研究計畫、逾2.1萬人的飲食習慣進行研究。結果發現，與不喝咖啡的人相比，每天喝1杯咖啡可降低心臟衰竭風險最高達12%。不過，其中一項分析則顯示，若飲用的是無咖啡因咖啡，則反而增加心臟衰竭的風險。

相關成果已發表於2021年2月的期刊《循環：心臟衰竭》。報告指出，冠狀動脈心臟病、心臟衰竭與中風，為具有多種特徵的複雜疾病。目前學界已掌握這些疾病的部分風險因子，如吸菸、年齡與高血壓；但仍存在許多未知的風險因素。

與此同時，咖啡在全球普及並大量流行。飲用咖啡對血壓、心血管的風險有好處一直是醫學界關注的焦點。不過，受限於飲食評估、分析方法與每日飲食自陳報告的侷限，現有研究成果對於飲食與前述疾病風險因子關聯性的掌握，仍相當有限。

因此，為證實咖啡攝取量與心臟衰竭的關聯性，研究團隊選舉美國3大長期研究做為分析對象，分別為佛萊明罕心臟研究(FHS)、心血管心臟研究(Cardiovascular Heart Study, CHS)與動脈粥狀硬化風險研究(Atherosclerosis Risk in Communities, ARIC)。這3大研究追蹤期至少10年，參與者逾2.1萬人。

此外，研究團隊還使用「精準醫學平台」(Precision Medicine Platform)，對取得的數據進行機械學習分析。「精準醫學平台」為美國心臟協會雲端數據分享平台，由亞馬遜網路服務提供服務。

研究團隊將咖啡攝取量分為每天不喝咖啡、每天1杯、每天2杯與每天3杯。不過，該研究並沒有設定每杯的標準計量，而是依靠參與者的自陳報告。

結果發現，在FHS與CHS取得的數據中，與每天不喝咖啡的人相比，10年來每天1杯的人心臟衰竭風險降低5到12%。在ARIC的數據中，每天喝1杯咖啡的人，心臟衰竭風險卻沒有出現變化；但每天至少2杯的人，心臟衰竭風險則降低30%。

在FHS的另一項發現，則是如果喝的是不含咖啡因的咖啡，反而增加心臟衰竭的風險。在CHS的數據分析中，飲用不含咖啡因咖啡的人，心臟衰竭風險則維持不變，沒有增加或減少。研究人員還發現，即使咖啡因不是攝取自咖啡，而是從別的食物中取得，依舊能發揮減低心臟衰竭風險的效果。

研究團隊指出，一般人往往認為咖啡對心臟有害，因為這會增加心悸、高血壓。這項研究卻發現，咖啡因的確與減少心臟衰竭的長期風險有關聯性。不過，這仍建立在不過量、不加奶精與糖的前提下。雖然實驗中並沒有探究其原因；但研究人員推測，這可能是因為咖啡中的抗氧化劑有助於減輕發炎，進而預防疾病。

研究團隊建議，由於該研究僅發現關聯性卻還未證實因果關係，目前仍不宜將咖啡攝取作為降低心臟衰竭風險的手段，而應該採取戒菸、控制體重與規律進行運動為防治途徑。

(中時新聞網)