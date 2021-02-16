美國總統拜登政府將在北大西洋公約組織（NATO）本週召開的國防部長會議上，展開可望持續多年的行動，以重建與歐洲盟邦的互信。

美、歐互信因美國前總統川普實施的「美國優先」外交政策而動搖。

不願具名的美國官員在會議召開前對記者表示，國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在會中將強調美國對北約的承諾以及讚賞。先前川普曾對北約表現出公然的敵意。

這項北約國防部長視訊會議將在本月17－18日召開，為拜登20日宣誓就職以來，歐洲方面舉行的第一項重大活動。拜登本人19日則將在慕尼黑安全會議發表談話，這也是一項視訊會議。

美國官員表示，川普曾嘲弄德國等北約盟邦，未能達成國防支出目標，如今拜登領導下的美國國防部在不放棄籲請盟邦達成那些目標的同時，將專注在加強北約的集體防禦。

不願具名的美國國防官員在說明拜登政府出席北約防長會議的目標時說：「互信無法在一夕之間建立，那需要時間，需要言詞之外的行動。」

(中央社)