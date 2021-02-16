從一個原本沒有夢想的懵懂囝仔，直至發現「唱歌」是人生中最重要的使命，繼而開始真心喜歡它，竭盡心力想要把它做得更好、達到完美極致。

許富凱由衷唱訴出心底感謝，這一切全是因為粉絲們的支持力量而促成。「如果哪天我要去認真談感情、不再唱歌了，你們是要按怎才好啊？」面對俗世紛擾，他依然不改源自香蕉天堂的南方真性情，堅持做最真實的自己。

從選秀比賽節目嶄露頭角、至今已問鼎過6屆金曲台語歌王的許富凱，在出道邁入第10個年頭的此刻，選擇自立開設「凱聲影藝」工作室，不僅發表了第9張個人專輯，也欣喜宣告進軍小巨蛋的演唱計畫，邁向嶄新的演藝里程碑。對於同時身兼老闆與歌手雙重身分，他表示並沒有外界想像得那般備感壓力，「因為身邊專業的工作團隊，讓我在唱歌這方面能夠保持極度專注，毫無後顧之憂。」

至於未來會否提攜新進、簽下新人？許富凱直言，「完全沒有！我的公司就只有我一個藝人，之後也會是如此。」畢竟看在他的眼裡，將別人的人生掌握在自己手上，那是一份很大的賭注。說到底，全是因於要求完美的處女座個性使然，「我做任何事就是很專注，沒有心思再去顧慮旁的。因為我怕我什麼都做不好，那乾脆就把一件事情做到最好。」

許富凱衷心立下自我期許，未來能將台語這項寶貴的音樂語言，繼續傳唱下去，「台語文化真的很重要，尤其我第一個接觸的歌曲就是台語歌，所以希望可以把這件事情做得更好。」許富凱坦言，自小從沒想過將來要變成怎樣的人，去比賽也可能只是為了奪得優渥的獎金。因為父母深信他有歌唱天分而給予全心栽培，接受正規歌唱訓練、征戰各式比賽舞台的豐富經歷，方才造就他如今心所摯愛的歌手志業。「我是踏入歌壇、接觸演藝圈之後，才發現原來很多人是為了我的歌聲過生活的。當感覺自己的聲音有受到關注、被人需要，這才變成是我人生中的一個重要目標，想要為著他們一直唱下去。」

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(中時新聞網)