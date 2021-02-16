面對一路追隨而來的忠心鐵粉，許富凱總愛暱稱她們為「花花」，並且相當珍視彼此之間的真摯互動，「不只聽得很開心，而且她們自從追了星之後，人生也變得很年輕！每回活動現場的尖叫聲，都會令人感到活力破表，還把我當作是自己的兒子或弟弟那般看待，送來許多食物和禮物，所以真的很謝謝她們。」

至於花花們向來都很關心的感情問題，許富凱逗趣地竊笑道，「各位姐姐們不用擔心，哪天有好消息，一定會跟大家分享這份喜悅的，好不好？但到時我可能不會辦桌喔！因為我『莫宰羊』到底要開多少桌啊！」

所幸父母或長輩們亦都抱持開放態度，同意眼前先以拚搏事業為主，「爸爸媽媽他們永遠是擺在我心中的第一位，若要再找一個人跟家人們相處，那是一件非常需要磨合的事。感情當然還是會嚮往，時機可能還沒有到，只想把手上的這些事業先做好。」對許富凱而言，唱歌已然變成他的職業、喜好，等同人生的另一半，「這輩子應該就是跟音樂一起相處，永遠也不會跟它分開了。」

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(中時新聞網)