在全新作品《拾歌》當中，許富凱選擇翻唱10位女歌手的經典曲目，無不與過往的青蔥歲月有所情感連結。好比黃乙玲的〈雨傘情〉，正是他小學三年級參加歌唱比賽時的指定曲，被老師規定要到位模仿的重口味悲情腔調；葉璦菱原唱的〈陀螺〉一曲，則是他小時候每天必看的華視八點檔《第一世家》片尾曲，完全私心大推。至於〈天公疼憨人〉與〈含淚跳恰恰〉，則是許富凱在出道前於舞廳駐唱時，總習慣將這兩首快歌串成一個Set，以配合當年時興的舞曲節奏文化。

而陳亞蘭的〈放阮一個人〉這首歌，雖然以前比賽時他也唱過，但這次收錄其實是源於粉絲的一個故事。幾年前為了鼓勵一位罹癌第二期、來自台中的洪大姐，許富凱不僅在現場演出時特別獻唱，還親自前去她就醫的院所探望，「後來透過幾位比較熟識的歌迷代為詢問到，聽說她現在化療都康復了，也會出來追星，我就覺得太好了！還好我當時有做這件事情。」

此外，繼上一張專輯翻唱西城秀樹的〈ＹＭＣＡ〉之後，許富凱便希望往後的每張作品都能有一首日文歌，不僅為了遙望童年時的習歌歷程，也向最愛的卡通《櫻桃小丸子》致意。「專輯第一首歌就是開門見山，選唱江蕙的〈祝福〉，接著便是人生沿途會觸碰到的各種情感，包含友情、愛情和親情。到最後，究竟要用什麼方式，跟你身邊的人、還有這個世上道別，我們一直在探討這件事情。最終選定山口百惠的〈再見的彼端〉，因為它很特別，好像在寫人的一生。當把歌序排完之後，才發現好像前後有個完美的呼應。」他尤其欣賞山口百惠那份急流勇退的勇氣，「你一定要做出很堅定的抉擇，才可以去過自己真正想要的人生。」

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(中時新聞網)