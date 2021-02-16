在全新作品《拾歌》當中，許富凱選擇翻唱10位女歌手的經典曲目，「『女歌男唱』的另外一個意思，就是『真的很難唱』！」被許富凱視為至親的知遇恩師丁曉雯給出製作建議，先以音樂性作選擇，再來就是跟他有關聯的對象或情感記憶。每次只要收到新的編曲，許富凱便會預作功課，但當準備齊全、進了錄音室之後，老師就會將他整個打掉重練，一字一句地教導如何真正唱進心坎。這時他才驚覺，「那些以前從沒想過的，現在竟然都Touch到了、變成自己的東西，才知道原來可以這樣唱，深感受益無窮。」曉雯老師告訴他，「唱這些歌其實不是要去挑戰人家，而是要向這些前輩致敬，這樣反而沒有壓力。」

許富凱回憶，當年參加歌唱選秀時期，曾經唱過許多女生的歌曲。有次他選唱〈炮仔聲〉，曉雯老師便向他提問，男聲該要如何詮釋，才能唱出這種女人出嫁的心情？最後他恍然大悟，「就用第三人稱的角度去唱，你就是那個婚禮的司儀！」至今他仍將這份體會刻在心底。

「我們以前都是比較傳統式或既定的唱法，但這個觀念如今已被老師全然打破。要如何唱訴出女人獨有的柔情，但又必須保有男人的那份疼惜對待，試著用說話的方式去轉移態度，這其中的Balance就得靠自己去巧妙融合。」許富凱深覺，有時唱回黃金年代的經典作品，讓這些歌得有機會被更多人聽見，是現世很需要的暖心力量。因此，未來他仍會持續創作《拾歌》系列，好讓陳美鳳的〈無情放抹記〉等心水愛歌，都不再成為遺珠之憾。

服裝提供：

FENDI

黑色拼接圖案外套╱價格未定

復古印花絲質襯衫╱43,500元

灰色毛料條紋長褲╱24,500元

BOSS

白色休閒鞋╱價格店洽

服裝提供：

MSGM

綠色前片毛衣╱26,800元

綠色條紋襯衫╱12,800元

黑色西裝褲╱14,300元

球鞋╱藝人私物

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)