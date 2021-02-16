許多親近的朋友都認為，許富凱於平日裡的相處模樣，似乎跟舞台上的嚴謹態度相去甚遠。對於這點，他倒是有話想說，「唱歌有唱歌的那一面，私底下還是要有一些可愛的樣子。如果都一樣的話，那好沉重喔！而且我本來就是個性比較特別、古怪的人，這種反差顯得有趣多啦！」

在許富凱的心裡始終認為，「只要你心存善念，老天一定不會辜負你。還有，不管你事業做多大，最重要是要孝順，然後保持自信。」

眼見原定在農曆年期間舉行的首次攻蛋演唱會，因為疫情嚴峻升溫而被迫暫時延期，許富凱仍不改一貫的樂觀性情，「放心！演唱會不會消失的！很多事情老天都幫你安排好了，你就這樣子慢慢地走，無論過程與結果如何，一定都會是很美好的獲得。」

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黑色拼接圖案外套╱價格未定

復古印花絲質襯衫╱43,500元

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(中時新聞網)