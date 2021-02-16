一名任職遠東集團旗下高雄遠東SOGO百貨（高雄SOGO）的俏麗鍾姓女樓管（鍾女），在「買3千送3百」的周年慶活動期間，利用11位主管的密碼，進入內部電腦系統，竄改超過2千多筆消費金額約600多萬元的發票，接著以「化零為整」的方式，兌換數10萬元的現金抵用券，最後用現金抵用券購買商品「退貨折現」。詭異的是，該女樓管事後並未受到懲處，高雄SOGO陳姓店長還疑似銷毀女樓管涉案的相關監視影像，高雄地檢署近日將主動介入偵辦。

由於此事不但有顧客資安外洩疑慮，內部員工的操守也亮燈，高雄SOGO財務人員隨即向公司高層回報，鍾女眼見事跡敗露，已遞出辭呈，但百貨高層竟罕見的未予懲處，也無追究相關失職人員責任，且鍾女還繼續擔任樓管職務。

據了解，鍾姓女樓管先以「收銀台銷貨查詢系統」（上）調出每日顧客消費發票明細後，再用「百貨贈獎強制補登系統」（下）將客戶的消費任意更換日期以湊「滿額」並灌到人頭HAPPY GO帳戶中。（圖／讀者提供）

消息傳開，引發不少員工反彈，質疑主管裝聾作啞，粉飾太平，更誇張的是，全案東窗事發後，高雄SOGO陳姓店長，竟然將鍾女竄改電腦資料的監視影像銷毀滅證。

員工指出，鍾女以HAPPY GO人頭卡登錄電腦竄改紀錄高達二千多筆，根據本刊掌握到其中一份竄改紀錄，鍾女在去年12月24日至今年1月10日，當時消費滿2千送200的活動中，竟一口氣兌換154張200現金抵用券，換成消費金額，高達30萬8千元，鍾女再將這些抵用券中飽私囊。但事跡敗露後，鍾女卻辯稱，手上的所有現金抵用券全部是向同事買來的，但卻又交代不清是向何人所購買？

遠東集團的「鼎鼎行銷股份有限公司」所發行HAPPY GO卡片，是台灣首家以跨產業會員經營為核心的紅利點數平台。（圖／報系資料照）

員工指稱，其實遠東SOGO百貨公司內部，使用類似手法「賺錢」的不只一人，另1名楊姓女職員（楊女、41歲）也利用此漏洞，強制登入後台系統，竄改顧客發票金額存至人頭卡片中，累積消費點數換取現金，也成功詐取優惠活動中的現金抵用券多達數萬元。另外還有某課室主管也利用該漏洞，以8折優惠，長期私下販售其詐得的現金抵用券，而這件事情也成了SOGO不能說的半公開秘密。

內部員工表示，1年多前，新竹的遠東SOGO就有員工利用強制補登系統，退換貨盜取發票金額集中至HAPPY GO卡片中，最後遭到檢舉，該員工賠錢解職。

對於各種指控，本刊4度致電高雄遠東SOGO百貨公司企劃宣傳課，接電話的楊小姐和郭小姐表示，主管都在開會，會轉達記者提問，但至截稿為止仍未獲回應。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)