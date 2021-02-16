高雄遠東SOGO百貨爆發重大弊端，有樓管員工趁周年慶「買3千送3百」活動，輸入主管登入密碼後，將顧客消費未兌換發票，「化零為整」集中金額，儲存至3張特定的HAPPY GO人頭會員卡內，藉此累積兌換贈獎點數以及3百元現金抵用券，再用抵用券購買物品，退換貨換現金，員工也加碼爆料，因為副總級高層熟知百貨退換貨機制，每年年底的周年慶，很多分店也都利用「百貨贈獎強制補登系統」灌水，累積至周年慶，意圖美化業績。

本刊調查，去年因為新冠疫情爆發，但所幸台灣防疫有成，年底的百貨周年慶檔期完全不受影響，業績均開紅盤，根據當時SOGO百貨副總吳素吟接受媒體採訪時表示，台北、中壢、與高雄SOGO店都已達標，只要新竹及天母店達標就「大滿貫」。

SOGO的「百貨贈獎強制補登系統」可以將民眾的消費金額任意更換發票日期。（圖／讀者提供）

但內部員工卻打臉表示，，因為副總級高層熟知百貨退換貨機制，每年年底的SOGO周年慶，很多分店也都利用「百貨贈獎強制補登系統」灌水，累積至周年慶業績內，意圖美化業績。

本刊調查，遠東集團的「鼎鼎行銷股份有限公司」所發行HAPPY GO卡片，是台灣首家以跨產業會員經營為核心的紅利點數平台，但這個平台卻成為有心人士利用的工具，如此一來，員工利用人頭卡片，灌入大量消費金額，藉此累積點數，而這些點數等同現金，可以在旗下所屬的大遠百、遠東SOGO百貨、愛買量販店消費。

對於各種指控，本刊4度致電高雄遠東SOGO百貨公司企劃宣傳課，接電話的楊小姐和郭小姐表示，主管都在開會，會轉達記者提問，但至截稿為止仍未獲回應。

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(中時新聞網)