高雄遠東SOGO百貨驚爆有樓管使用11位主管密碼登入「收銀台銷貨查詢系統」，調出每日顧客消費發票明細，接著再用「百貨贈獎強制補登系統」退換發票的方式，挪用平日消費的發票或是周年慶期間未達兌換門檻的發票，再集中金額，灌入HAPPY GO，藉此詐取現金抵用券以及累積點數。讓1987年起成立至今的老字號百貨公司蒙塵。

本刊調查，1987年太平洋SOGO百貨在台成立，當時資本額為9億元，成為第一個引進國際資金的百貨公司，也是首家引進國際管理流程和服務流程的百貨，2002年太平洋建設發生財務危機，由遠東集團承接，為了避免爭議，後續更名為「遠東SOGO」

如此規模的百貨公司，如今卻遭人爆料，有員工上下其手，使用11位主管密碼登入「收銀台銷貨查詢系統」調出每日顧客消費發票明細，接著再用「百貨贈獎強制補登系統」退換發票的方式，挪用平日消費的發票或是周年慶期間未達兌換門檻的發票，再集中金額，灌入HAPPY GO，藉此詐取現金抵用券以及累積點數。

HAPPY GO卡片點數兌換機制為每消費100元兌換1點，集滿35點即可累積10元消費金，隨著顧客的消費金額不斷累積，可說相當可觀。

律師吳漢成表示，遠東SOGO百貨員工利用無發票強制退貨機制，將該日營業額全部發票作廢，此一行為已明顯違反統一發票退換貨相關法律規定，未經過買受人同意，逕自將發票退貨。且該公司當日營業收入並未核實呈報，再挪用他處，踐踏法律更罔顧消費者權益。

而整起事件受害最深的恐怕是百貨公司以及HAPPY GO發卡公司，因為這些現金券並不是員工本身職務上所掌管的物品，員工使用詐欺手法累積點數或取得抵用禮券，使公司陷於錯誤，而交付禮券給員工或者是特定人士，這都屬於詐欺範圍。

SOGO可向該員工提出刑事詐欺告訴，一般民眾若得知內情，也可以提出告發。吳漢成強調，倘若員工將客戶資料外洩，將會觸犯個人資料保護法不當使用。高雄地檢署也表示，將會主動偵辦調查此案。

對於各種指控，本刊4度致電高雄遠東SOGO百貨公司企劃宣傳課，接電話的楊小姐和郭小姐表示，主管都在開會，會轉達記者提問，但至截稿為止仍未獲回應。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)