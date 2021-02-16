大年初四、初五各地氣溫約在20度左右，今北部高溫甚至可達24度，但明起隨著冷空氣南下，導致氣溫驟降，周四可能暴跌至8度。氣象專家吳德榮提醒，今（16日）下午起北台灣雲量增多，晚間轉有雨，明天開工日越晚越冷；周四至周六清晨，台南以北多處平地最低溫將降到10度以下，甚至下探8度，據歐洲模式最新模擬顯示，有達寒流標準的機率。

氣象專家吳德榮今在專欄「三立準氣象· 老大洩天機」指出，根據最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今西半部雲量略增，東半部偶有局部短暫雨機率，各地白天舒適。下午起中層雲系移入，北台灣雲量增多、近山區有零星飄小雨的機率，晚轉有局部雨。

吳德榮表示，根據最新模式模擬顯示，明天開工（17日）強冷空氣南下，導致氣溫驟降、愈晚愈冷，明晚北台沿海平地最低降至10度；北部及東半部有局部雨，晚間北部雨停，濕冷不到1天就轉乾冷。

吳德榮說，週四至週六（18至20日）清晨各地晴冷，加上夜間輻射冷卻作用，台南以北多處平地最低氣溫將降至10度以下，最低可達8度；應注意氣溫劇烈變化及氣象局的特報。歐洲（ECMWF）最新模擬有達「寒流」標準的機率，美國（GFS）模擬也有「強烈大陸冷氣團」的強度，應持續觀察。

吳德榮透露，周六白天起至下週一（22日）各地晴朗穩定，冷空氣漸減弱、白天氣溫逐日回升，但夜間輻射冷卻很強、早晚氣溫仍很低，日夜溫差擴大至15度左右，年長者及心血管疾病患者，應特別注意；下週二（23日）另波東北季風南下，天氣再度轉變。

(中時新聞網)