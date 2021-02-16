臉書發文。（圖／取自臉書「韓黑父母不崩潰」）

針對台灣疫苗採購議題，駐日代表謝長廷昨日（14）痛批，前總統馬英九、中廣董事長趙少康將大陸納入採購候選的說法，認為大陸疫苗具有法規技術與政治考量兩大層面問題，更嗆大陸勿阻撓他國出售疫苗給台灣。對此，臉書粉專則反酸：「欸！我們的駐日代表還要管疫苗？」諷刺謝應先將上次我漁船被撞及釣魚台主權問題交代清楚才對，否則「助日代表」反成「助中代表」。

謝長廷昨日在臉書發文表示，因為大陸產的疫苗沒有列入台灣採購候選，馬英九、趙少康不約而同的說：「台灣不要拒絕或排斥大陸疫苗。」這是一個嚴肅而且全民可以思考討論的問題，基本上這涉及法規技術問題和政治考量兩個層面。

謝長廷指出，技術上言，大陸最先發生疫情，初期患者多，治療與實驗的採樣方便，相信一定也有效果不錯的疫苗，但大陸的透明性與資料公開性遭受質疑，故法律面仍然禁止；政治就更複雜，就像華為的產品遭歐美國家懷疑會植入木馬程式，竊取資料一樣，疫苗說開了，也是信任的問題。謝更直言，大陸如真善意關心台灣人民的健康，不要反對台灣加入WHO，不要阻撓他國出售疫苗給台灣，台灣人民自然能感受其善意；若一方面打壓威脅，卻又要求台灣接受其疫苗，很難不令台灣民眾心裡發毛。

對此，臉書粉絲專頁「韓黑父母不崩潰」今日發文反酸：「欸！我們的駐日代表還要管疫苗？」更諷刺謝長廷，上次我們的漁船被撞，這位「謝大使」到現在沒給交代；我們的釣魚台主權問題，到現在也不敢跟日本抗議，如今卻跑來關心是不是要用大陸疫苗，「還是謝大使不想當『助日代表』，想當『助中代表』？」

(中時新聞網)