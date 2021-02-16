【1】金牛年明星產業－台積電扮領頭羊 半導體業起飛

5G世代驅動更多AI、Cloud Service、ARM CPU及Edge AIOT等趨勢，半導體產業增長將從B2C轉變至B2B結構。過去行動通訊市場讓台積電在製程技術和資本累積趕上Intel及Samsung，未來產業趨勢更凸顯其在高階晶圓製程、先進封裝技術的獨特價值，屆時將更仰賴第三方晶片業者及Foundry專業分工，以及更多來自雲端、工商業用、車用及軍用因先進製程所帶來新商機及效益，其評價不應受限於現階段獲利水準。

【2】金牛年明星產業－電動車趨勢明確 業者搶大餅

電動車指標企業TESLA，是去年股價表現最優異的企業之一。2020年TESLA市值成長逾10倍至6,690億美元，擠進全球前十大，而截至2021年1月26日，其市值再度增加至8,370億元，已成為全球市值第七大企業。從資本市場觀察，由TESLA的股價及市值表現即可看出未來產業趨勢之所在，以及市場對電動車產業的期待。

【3】陸春節票房衝新高

「就地過年」徹底引爆了大陸民眾的觀影熱情。據大陸訂票平台貓眼專業版顯示，截至2月15日（年初四）上午10點，春節電影票房已經突破人民幣57億元（下同，約合台幣247億元），可望挑戰歷史新高。

【4】風雪作亂 紐約原油升破60美元

酷寒暴風雪降臨美國墨西哥灣沿岸地區，恐干擾原油供給，加以中東地緣政治緊張，國際油價15日持續刷新13個月高價，紐約原油並且突破60美元，為去年1月初新冠肺炎疫情爆發以來的第一次。

【5】2021年2月19日 拜登首度參與G7峰會

美國總統拜登19日（周五）將和G7（七國集團）領袖進行線上峰會，除討論新冠肺炎疫情對策之外，也將探討如何推動全球經濟復甦並共同面對中國議題，試圖在川普下台後，重建美國與全球主要經濟體的關係。

(中時新聞網)