40歲港星張柏芝雖然已是3個孩子的媽，仍擁有凍齡美貌和火辣身材，近日更登上陸綜《乘風破浪的姐姐2》，展現唱跳一面，不過卻有網友發現，她的宣傳照和節目上的身材有差距，水蛇腰和筷子腿都靠P圖出來的，引起熱議。
張柏芝在節目PO出的宣傳照中，不僅皮膚白皙緊緻，還有張精緻鵝蛋臉，另外四肢纖細的她，水蛇腰和筆直長腿更是吸睛，但在節目播出後，網友對比她修圖前後的模樣，身材似乎有差距。
雖然張柏芝的臉蛋還是一樣白皙精緻，不過卻被發現虎背熊腰，大腿也變粗壯不少，P圖前後差很大，讓網友相當震驚，不過也有人力挺她，認為她已是3個孩子的媽，和同齡女星相比，這樣已經算保養的很不錯了，認為大家不要太過吹毛求疵。
其實，張柏芝雖然是炙手可熱的女演員，但卻鮮少在鏡頭前唱跳，這次登上《乘風破浪的姐姐2》，她努力唱跳卻手腳不協調，更在首次演出後，忍不住在後台失控淚崩，王菲好友那英見狀也上前安慰，個性直爽的她也直接說：「妳別哭，我都沒投妳票。」讓張柏芝聽完愣了一下，才回擊「所以我沒感謝妳」，幽默對話逗樂眾人。
張柏芝2011年宣布與謝霆鋒離婚，並獨力撫養2個兒子Lucas與Quintus，不過一直維持單身的她，卻在2018年12月突然透過工作室宣布，已生下第3胎兒子Marcus，而她至今仍不願鬆口孩子爸爸身分，也讓外界好奇不已。
(中時新聞網)
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