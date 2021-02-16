現代上班族由於工作時間相當長、生活壓力又大，當壓力來襲就容易緊張，一緊張起來、肌肉就不易放鬆，因此，「這裡痠、那裡痛」對許多人來說，早已是家常便飯；腰痠背痛久了不處理，放任肌肉緊繃與疲勞，將會變成慢性疼痛，嚴重甚至會演變成肌肉發炎，千萬不可忽視！

●久坐、少動、姿勢不良 痠痛三大主要元凶

除了長期姿勢不良會影響痠痛，若久坐不動、缺乏運動，也是促成痠痛的殺手。若你認為痠痛只會發生在老年人身上，那就大錯特錯了！事實上，痠痛早已不是老人的專利，而是大家都曾經有過的經驗。

至於不喜歡運動的人，體內新陳代謝也會逐漸變慢，使得體內廢物不易排除，於是痠痛也會跟著繼續積存，因為肌肉痠痛代表新陳代謝的廢物（乳酸）囤積在體內，唯有增加新陳代謝，乳酸才能順利排出體外，才不會引起痠痛。

●腰痠背痛除內科疾病 大部分因姿勢不良引起

既然痠痛如影隨形，到底身體哪些部位最容易痠痛？根據醫學研究，80%的人一生當中至少有一次腰痠背痛的經驗，由此可見，在身體各部位痠痛的情況來說，又以腰痠背痛最為常見。

有的人猛然彎腰，突然造成急性腰扭傷，俗稱「閃到腰」，痛到無法站起來！「腰痠背痛不是病，痛起來真要命」，相信這一句話能夠充分表達患者的痛苦心聲。

復健科醫師武俊傑表示，腰痠背痛發生的原因，除了少部分是因內科疾病如腸胃不適等引起之外，大部分是因日常生活姿勢的不正確，或因老化形成的骨刺，或受到外力傷害所引起，其中又以不良的日常生活姿勢、不正常的動作，導致腰背部承受過度壓力引起者占大多數。

此外，包括肌肉韌帶拉傷、骨刺或椎間盤軟骨突出症等，還有如運動傷害、提重物、久坐，甚至是咳嗽、打噴嚏等，都可能導致急慢性腰痠背痛，尤其是久坐不動造成的腰痠背痛，也有與日俱增的趨勢。

冰敷、熱敷的時機，依部位腫脹與否決定。(示意圖/常春月刊提供)

●冰敷、熱敷依部位腫脹與否決定 冰敷助消腫止痛

腰背部就如支撐房子的樑柱，一旦腰背部初期出現痠痛症狀，沒有得到適當的治療與復健，經過10年或20年後再出現問題時，症狀將會變得嚴重，治療上相對棘手。許多人一遇到腰痠背痛時，便會馬上聯想到熱敷，但是也有人認為應該先冰敷，甚至有的人主張應該先冰敷24小時，更有人認為應該先冰敷72小時，到底熱敷與冰敷兩者誰先？還有應該敷多久時間才正確？

武俊傑指出，要先採用冰敷或熱敷完全要看受傷部位是否有出現腫脹的清況，如果有腫脹必須先冰敷，因為冰敷的目的是要讓血液循環變弱一點，可達到消腫止痛的效果，因此，若屬於急性拉傷或局部拉傷，最好先採用冰敷，等到已經消腫之後，就應開始熱敷。

至於要冰敷多久時間？武俊傑說明，完全要視消腫狀況決定，有的人很快的在一天之內24小時即消腫，即可接著熱敷；但是也有的人需要3天才會消腫，於是接著熱敷。

●熱敷促進血液循環 泡溫泉也可達同樣效果

熱敷目的在於使患部附近的肌肉放鬆，並促進血液循環，使受傷部位得到舒緩，進而促進傷部癒合；若肉眼無法判斷是否有腫脹的話，一般在冰敷1天之後，即可接著熱敷。

但是，如果因椎間盤突出壓到神經，會使肌肉變得緊繃，此時就應該直接使用熱敷，讓週邊肌肉放鬆，或者泡溫泉，也可以達到同樣效果。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)