國民黨主席今年改選，現任黨主席江啟臣力拚連任，中廣董事長趙少康日前表態參選。前新北市長朱立倫近來動作頻頻，外界解讀有意角逐黨主席，15日他在臉書PO麻將照，「只欠東風」的牌面也引發網友熱議。
朱立倫15日在臉書表示，「今日迎財神，諸事大吉！」過年期間，家家戶戶團聚打打麻將，並要大家幫忙看看，「我聽哪一支胡牌！」
朱立倫似乎語帶玄機，網友表示「萬事俱備，只欠東風」「借孔明東風一用」「朱立倫萬事足矣，坐等東風！丞相要起風了」，另有人說「海底有東會令人更期待，可惜現在上家趙先生拿了三支東！」「東風被拿崁（三支）了別想胡牌」，建議他不要只會暗示，應該「衝一點」，不要又被攔胡了。
14日大年初三，前總統馬英九、江啟臣、趙少康展現大團結，在新北市三重先嗇宮同框，但侯友宜因另有行程未到場，晚上卻與朱立倫碰面，外界解讀有較勁之意。對此，侯友宜昨表示，前晚只是受老同事之邀去拜年打個招呼，5分鐘就離開，沒機會和朱立倫前市長聊到什麼。
對於今年7月黨主席改選，現任黨中央委員、黃復興黃國屏支黨部常委的關芝綝，接受香港媒體《中評社》訪問時表示，前黨主席朱立倫還是很受歡迎，且本來就是大選級人選，很多人認為應交棒給朱再拚一次。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。