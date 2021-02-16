國民黨主席今年改選，現任黨主席江啟臣力拚連任，中廣董事長趙少康日前表態參選。前新北市長朱立倫近來動作頻頻，外界解讀有意角逐黨主席，15日他在臉書PO麻將照，「只欠東風」的牌面也引發網友熱議。

朱立倫15日在臉書表示，「今日迎財神，諸事大吉！」過年期間，家家戶戶團聚打打麻將，並要大家幫忙看看，「我聽哪一支胡牌！」

朱立倫似乎語帶玄機，網友表示「萬事俱備，只欠東風」「借孔明東風一用」「朱立倫萬事足矣，坐等東風！丞相要起風了」，另有人說「海底有東會令人更期待，可惜現在上家趙先生拿了三支東！」「東風被拿崁（三支）了別想胡牌」，建議他不要只會暗示，應該「衝一點」，不要又被攔胡了。

朱立倫仍未明確表態是否參選黨主席。（圖／摘自朱立倫臉書）

14日大年初三，前總統馬英九、江啟臣、趙少康展現大團結，在新北市三重先嗇宮同框，但侯友宜因另有行程未到場，晚上卻與朱立倫碰面，外界解讀有較勁之意。對此，侯友宜昨表示，前晚只是受老同事之邀去拜年打個招呼，5分鐘就離開，沒機會和朱立倫前市長聊到什麼。

對於今年7月黨主席改選，現任黨中央委員、黃復興黃國屏支黨部常委的關芝綝，接受香港媒體《中評社》訪問時表示，前黨主席朱立倫還是很受歡迎，且本來就是大選級人選，很多人認為應交棒給朱再拚一次。

(中時新聞網)