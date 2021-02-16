民主黨籍眾院議長裴洛西打算比照911恐攻，針對川普煽動國會暴動事件成立獨立調查委員會。

民主黨籍眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）周一宣布，美國國會將設立如9/11恐攻般的外部獨立委員會，以調查1月6日的川粉國會暴動「國內攻擊」事件。

據《衛報》（The Guardian）與《太陽報》（THE SUN）15日報導，就在美國前總統川普逃過煽動國會暴亂彈劾後，裴洛西發出短信，要求成立國會暴動調查委員會，以了解為何國會在認證總統當選人拜登勝選時，政府官員和執法人員未能遏阻川粉攻擊。不過，預料跨黨派成立這類調查委員會需要立法。

(中時新聞網)