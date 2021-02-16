民主黨籍眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）周一宣布，美國國會將設立如9/11恐攻般的外部獨立委員會，以調查1月6日的川粉國會暴動「國內攻擊」事件。
據《衛報》（The Guardian）與《太陽報》（THE SUN）15日報導，就在美國前總統川普逃過煽動國會暴亂彈劾後，裴洛西發出短信，要求成立國會暴動調查委員會，以了解為何國會在認證總統當選人拜登勝選時，政府官員和執法人員未能遏阻川粉攻擊。不過，預料跨黨派成立這類調查委員會需要立法。
(中時新聞網)
民主黨籍眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）周一宣布，美國國會將設立如9/11恐攻般的外部獨立委員會，以調查1月6日的川粉國會暴動「國內攻擊」事件。
據《衛報》（The Guardian）與《太陽報》（THE SUN）15日報導，就在美國前總統川普逃過煽動國會暴亂彈劾後，裴洛西發出短信，要求成立國會暴動調查委員會，以了解為何國會在認證總統當選人拜登勝選時，政府官員和執法人員未能遏阻川粉攻擊。不過，預料跨黨派成立這類調查委員會需要立法。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。