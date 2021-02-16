國民黨立委蔣萬安角逐2022年台北市長呼聲最高，12日更在節目鬆口表態，稱自己不會迴避該扛的責任。中廣董事長趙少康則大聲叫好，盛讚蔣是有機會勝選的人，他當然支持能夠勝選的人。對此，媒體人韋安表示，趙是具有知識分子格調的理性務實派，其必會支持能夠勝選者；趙的回歸，擔任的是正面意義遠大於負面的角色。

蔣萬安12日在政論節目《新聞面對面》，被主持人謝震武詢問：「萬安，你會選嗎？這個問題會不是會直接點？」蔣原僅低調表示，要先把立委工作做好，才能回應選民對他的期待，但在謝不放棄的追問下，蔣這才鬆口稱，台北市這一仗的確非常重要，因為台北市是指標性的城市，在2022年扮演非常重要的角色，因此國民黨更要團結合作，找出勝選機率最高的合適候選人，「該是我要扛的責任，我不會迴避」。

趙少康14日受訪時，被媒體提問關於蔣萬安對參選台北市長表態一事，趙直言：「很好啊，他當然支持能夠勝選的人，蔣萬安是有機會勝選的。」

針對蔣萬安的表態與趙少康的反應，媒體人韋安14日在臉書發文表示，趙是理性務實派，還有一定的知識分子格調，2024年總統大選他也會支持能夠勝選的人，包括他自己。話鋒一轉，韋強調，但2024年能夠勝選，甚至藍營唯一有贏面的，只有現任新北市市長侯友宜，趙也一定會支持。此外，韋也大讚趙少康的回歸，無論有什麼角色，正面意義都遠大於負面意義。

(中時新聞網)