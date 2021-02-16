清洗過的的毛巾未必乾淨！一名網友分享妻子使用特殊方式清潔毛巾，在浴缸倒入小蘇打粉、硼砂、多功能去汙劑與熱水，浸泡一個晚上後，隔天一看水竟變成混濁棕色，超噁景象引發網友討論，不少人看完嚇歪直呼，太可怕了。

根據《太陽報》報導，一名網友傑拉德（Jared Guynes）在臉書分享，妻子在網上看到清潔毛巾的特殊方法後，便將家中所有「已經洗乾淨」的毛巾通通丟到浴缸中，按照指示加入小蘇打粉、硼砂和多功能去汙劑，再倒入熱水將毛巾浸泡在其中。

看似乾淨的毛巾其實很髒，人妻實測超狂清潔法，成果曝光網全嚇歪。（圖／翻攝自Jared Guynes臉書）

隔了一個晚上，竟發現浴缸中的水變成混濁的棕色，讓夫妻倆人直接傻眼，傑拉德也忍不住驚呼，沒想到看似乾淨的毛巾其實這麼的髒，因為一些肥皂泡泡與汙垢都殘留在毛巾纖維上沒清除掉，才導致浸泡毛巾的水變成這樣噁心的顏色，覺得相當驚嚇。

誇張的實測結果也引起網友討論，「這篇貼文應該嚇歪很多人」、「我嚇傻了！原來我家毛巾那麼髒嗎？」、「真的太噁了」、「我要把所有毛巾都丟掉換新」、「肉眼都看不見那些！也太可怕了」、「天啊！我現在就去洗毛巾」。

但有網友質疑水的顏色變得如此混濁，是否有可能是毛巾本身褪色所致，另也有人認為，會出現傑拉德分享的狀況，恐是因為經常使用快洗，如果清洗時間充足，且都有讓毛巾好好曬乾，應就不需要如此大費周章地去除毛巾隱藏的汙垢。

(中時新聞網)