原PO利用神級技巧倒車入庫後，將這台臨停的銀色轎車卡好卡滿，照片讓人看了相當療癒。(圖／翻攝自臉書爆怨公社)

原PO高超的停車技巧讓4萬多名網友看了相當療癒。(圖取自爆怨公社)

開車外出最怕找不到停車位，但再怎麼難找也不能影響他人的權益和安全。一名張姓網友昨凌晨在臉書分享，一台銀色轎車臨停在辦公室門口，由於車頭超出太多，又沒留下電話，導致他停車困難，但他仍成功倒車入庫，完美封印臨停轎車，引發4萬名網友叫好，並敲碗等臨停車主現身，而隔了一晚臨停車主終於現身，張先生說，對方除三度道歉外，也誇他停車技巧好。

張先生昨(15)日凌晨2時許在臉書社團「爆怨公社」上貼出多張照片，表示一台銀色轎車臨停在位於桃園文化二路185巷的辦公室門口，但對方車頭停太前面，擋住辦公室車庫入口，加上未留聯絡資訊，他只好以幾乎貼著對方車頭的方式倒車入庫。從照片中可以看到，臨停轎車前後被卡好卡滿，完全動彈不得，療癒照片曝光後一夜就吸引了超過4萬名網友按讚朝聖。

原PO表示，臨停轎車的車頭雖然沒有擋住車庫出入口，但車頭超出68公分，導致倒車入庫十分不便。他強調，沒有要刁難對方的意思，會貼著對方車頭停，主要目的是教育該車主，尋求方便時不應造成他人困擾。

原PO貼出照片，高超的停車技巧將這台臨停的銀色轎車卡好卡滿。(圖／翻攝自臉書爆怨公社)

這台臨停的銀色轎車被前後夾攻，動彈不得。(圖取自爆怨公社)

據《東森新聞》報導，昨白天臨停轎車車主已經現身，向張先生三度道歉，並稱讚張先生停車技術超厲害。原PO表示，希望對方經過這事件後，能養成在車上擺聯絡方式的習慣，讓大家有個和諧的停車文化，藉此尋求雙贏的機會。

(中時新聞網)