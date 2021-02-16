開車外出最怕找不到停車位，但再怎麼難找也不能影響他人的權益和安全。一名張姓網友昨凌晨在臉書分享，一台銀色轎車臨停在辦公室門口，由於車頭超出太多，又沒留下電話，導致他停車困難，但他仍成功倒車入庫，完美封印臨停轎車，引發4萬名網友叫好，並敲碗等臨停車主現身，而隔了一晚臨停車主終於現身，張先生說，對方除三度道歉外，也誇他停車技巧好。
張先生昨(15)日凌晨2時許在臉書社團「爆怨公社」上貼出多張照片，表示一台銀色轎車臨停在位於桃園文化二路185巷的辦公室門口，但對方車頭停太前面，擋住辦公室車庫入口，加上未留聯絡資訊，他只好以幾乎貼著對方車頭的方式倒車入庫。從照片中可以看到，臨停轎車前後被卡好卡滿，完全動彈不得，療癒照片曝光後一夜就吸引了超過4萬名網友按讚朝聖。
原PO表示，臨停轎車的車頭雖然沒有擋住車庫出入口，但車頭超出68公分，導致倒車入庫十分不便。他強調，沒有要刁難對方的意思，會貼著對方車頭停，主要目的是教育該車主，尋求方便時不應造成他人困擾。
據《東森新聞》報導，昨白天臨停轎車車主已經現身，向張先生三度道歉，並稱讚張先生停車技術超厲害。原PO表示，希望對方經過這事件後，能養成在車上擺聯絡方式的習慣，讓大家有個和諧的停車文化，藉此尋求雙贏的機會。
文章來源：爆怨公社
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。