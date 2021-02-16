一名人夫貼出鐵門照（左圖），表示不知為何被鎖在門外；有網友分享鎖匠開鎖照，表示自己同病相憐。（截自臉書社團《爆廢公社二館》）

春節連假一放7天，不少人可能只記得今天是除夕、明天是初一，初二要回娘家，但卻連今天是幾號、星期幾都搞不清楚，一不小心就忘記「重要日子」。今年初三剛好是2月14日西洋情人節，一名人夫15日表示，妻子問「昨天什麼日子」，他回「初三啊」，結果就被鎖在家門外，困惑的他上網求解，眾多網友笑回：「真的初四（出事）了」、「忘記安太座了」。

這名人夫在臉書社團《爆廢公社二館》貼出他與妻子的一段對話：「

老婆：昨天什麼日子

老公：昨天是初三啊 不是才剛回娘家 就忘記什麼日子了？

老婆：你再說一次 是什麼日子

老公：就跟你說是初三了 一直問 煩不煩

老婆：.........

現在我想問問大家 被反鎖在外了 怎麼辦...... 求解！！！ 阿不就初三嗎」。

眾多網友看完笑翻，紛紛回應這名少根筋人夫：「初四（出事）了，阿北」、「真的初四了」、「忘記安太座了」、「你忘了給太座大人送禮物了」、「沒有安太座，鎖的好，鎖好鎖滿」、「昨天 2/14情人節」、「嘖嘖嘖⋯你今年犯太座啦」、「過年初一記得安太歲，其餘時間都要安太座......」、「看來不止初四，初三變出山了」。

還有網友搞笑分享一張鎖匠開鎖的照片，建議原PO「叫開鎖的啊⋯⋯（同病相連）」、「五百塊就送給老闆當紅包惹」。

(中時新聞網)